To personer funnet i god behold ved Gudvangen

Nødetatene har igangsatt en redningsaksjon i Gudvangen i Aurland, melder Vest politidistrikt via Twitter.

En kano er observert tom, i et vassdrag mellom Oppheimsvannet og Gudvangen.

«Det skal ha vært to personer i den en kort stund tidligere», skriver politiet.

110 Vest mottok melding klokken 12.51 og bistår i letingen.

Vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge sier til TV 2 at han ikke vet hvor lang tid det gikk mellom observasjonen av en tom kano og observasjonen av to personer i den.

– Ikke nøyaktig, men det skal ha vært kort tid, sier Hauge.

Klokken 13.40 sier operasjonsleder Tom Øyvind Johannesen i politiet i en kommentar til NRK at én person er funnet i god behold, men at den andre fortsatt ikke er redegjort for.

E16 mellom Oslo og Bergen er åpnet for trafikk igjen, melder Vegtrafikksentralen vest.

Saken oppdateres.