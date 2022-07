– Gjert skal ha mye av æren, men Jakob fortjener hyllesten

Brødrene Henrik og Jakob Ingebrigtsen mener at den ferske verdensmesteren ikke har blitt påvirket av farens trener-exit.

Jakob Ingebrigtsen (21) ble historisk da han tok gull på 5000-meter i VM natt til mandag norsk tid. 21-åringen løp i mål på tiden 13:09:21, som ble et følelsesladet øyeblikk for faren Gjert Ingebrigtsen.

Gullet tok Jakob uten Gjert som trener. Likevel mener den ferske verdensmesteren at han ikke står helt alene.

– Jeg har mange folk rundt meg enda som hjelper meg der jeg trenger. Nå har jeg har en jobb som stiller krav til å levere og være så god som jeg kan, sier 21-åringen til TV 2.

– Da kan jeg ikke skylde på noen andre enn meg selv om det går bra eller dårlig. Da må man stå for det man gjør og så fort som mulig ta konsekvensene for de handlingene man gjør. Det har jeg gjort hele livet, sier Ingebrigtsen.

Storebror Henrik Ingebrigtsen forteller at den ferske verdensmesteren ikke har trener-situasjonen i tankene.

– Jakob er en toppidrettsmaskin. Når han er målrettet, motivert og fokusert på noe kommer ingenting i veien. Da er det viktigste å bli best mulig når det gjelder, alt annet er bare støy.

I USA: Henrik Ingebrigtsen følger lillebror Jakob under VM i Eugene, USA. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Han er verdensmester på å stenge ut alt som kan forstyrre han, sier storebroren.

Gjert har tidligere uttalt at han har prøvd å lære guttene til å bli selvstendige, tenke selv og reflekter over valgene de gjør.

– Gjert skal ha mye av æren, men akkurat nå er det Jakob som får hyllest. Ingen andre skal ha æren for noe som helst. Han har kontroll på alt han gjør og fortjener æren for det, sier storebroren om gulløpet.

Han utdyper at det var et naturlig steg videre at brødrene ble mer selvstendige.

– Han (Gjert) har vært delaktig i utformingen av programmet som vi har, og spisset det sesong for sesong. For oss var det et naturlig steg videre. Vi har laget opplegget sammen, men utvikler det litt og litt videre som vi tenker er rett.

Henrik forteller at Jakob ikke fokuserer på at Gjert ikke lengre er treneren hans.

– Han har en mental styrke som han har bygget opp etter mange år med konkurranser og forventningspress. Det har han hatt på skuldrene siden han var 15-16 år gammel.

– Jeg vet ikke om noen som håndterer det bedre, sier storebroren til TV 2.

Etter gulløpet kommenterte Gjert sønnens prestasjon.

– Fryktelig vanskelig akkurat nå, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2, og tilføyer:

– Mye følelser, men mest stolt av at jeg ut av ingenting har trent guttene mine til medaljer i VM og OL, sier han.

Kjæresten Elisabeth Asserson mener 21-åringen har greid seg bra uten faren som trener.

– Han har tydeligvis greid seg bra. Jeg skal ikke kommentere så mye på det, men den tankegangen han har og alltid har hatt gjør at han står her i dag, sier hun til TV 2 etter gullet.