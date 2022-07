Undersøkelse: Nordmenn er lei norgesferie

Norge topper lista over andel innbyggere som planlegger å reise i løpet av de neste 12 månedene, foran Storbritannia på andre plass, og Sverige på tredje.

73 prosent av nordmenn planlegger en ferie det neste året.

Undersøkelsen er gjennomført i mai 2022, og det er betalingsløsningen Klarna som står bak i samarbeid med Dynata.

Vi reiser for å lade opp

Over 8.000 respondenter mellom 18 og 75 år har svart fra de sju landene Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Storbritannia og Australia.

Det er flest nordmenn mellom 41 og 56 år som sier de skal reise – 75 prosent i denne aldersgruppa svarer ja. De er tett fulgt av de mellom 25 og 40 år, her svarer 73 prosent at de planlegger tur.

Hovedgrunnen nordmenn oppgir for å reise på ferie er for å slappe av og lade opp og for å unnslippe daglige rutiner.

Det er på linje med de globale resultatene. Sverige er det eneste landet hvor det å lade opp ikke topper lista over grunner til å reise. Svenskene er mest opptatt av å unnslippe daglige rutiner.

Vi er lei norgesferie

Kun 12 prosent av nordmenn planlegger en ferie i egen by eller på eget hjemsted det neste året.

Det virker som nordmenn generelt er lei av norgesferie nå, kun 30 prosent svarer at de vil feriere her hjemme det kommende året. 53 prosent av nordmenn planlegger derimot utenlandsferie til et annet land i Europa de neste 12 månedene.

Her skiller vi oss fra de internasjonale resultatene.

41 prosent av de spurte i undersøkelsen planlegger nemlig en ferie i eget land, mens 44 vil reise til et annet land på eget kontinent.