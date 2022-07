Inge var toppleder og håndballstjerne – derfor ville han holde lav profil i TV 2-program

Etter et langt yrkesliv som toppsjef og proff håndballspiller hadde Inge Hansen (76) klart for seg hvilken rolle han skulle ha i programmet Norges sprekeste.

Han er styreleder i fire verv, mentor for unge ledere, jogger tre til fire ganger i uken – og er pensjonist.

Inge Hansen (76) lever nok ingen gjennomsnittlig pensjonisttilværelse. Men etter et langt liv med mye reising, viktige avgjørelser og store øyeblikk som både konsernsjef og håndballspiller, var det ikke aktuelt for ham å ha en bakoverlent pensjonisttilværelse.

– Jeg har reist mye rundt om i verden som leder, og jeg hadde alltid et par joggesko i bagasjen, forteller Hansen, som utnevner Central Park i New York som den desidert beste parken å jogge i, tidlig på morgenen.

JOGGERE: Hansen har vært glad i å jogge hele livet. Her varmer han opp før en konkurranse sammen med meddeltaker i Norges sprekeste, Rolf Smaadal. Foto: TV 2

Da 76-åringen fra Asker takket ja til å bli med i TV 2-programmet Norges sprekeste, var det for å vise at man kan være i god form selv om man er over 70 år.

Han tenkte også at dette var hans mulighet til å bli med på en slags «Mesternes Mester», som er det eneste reality-programmet han ser på.

– Norges sprekeste var en «once in a lifetime»-opplevelse, og det var veldig gøy å være på feriekoloni på Filtvet, sier Hansen, om programmet som ble spilt inn i vår.

KONKURRENTER: Denne gjengen er med i Norges sprekeste. F.v.: Rolf Smaadal, Bjørg Kittelsen, Morten Kristiansen, Linda Verde, Kirsti Nordbyhaug Engh, Mariann Stenbakk, Inge Hansen, Nils Harald Moe, Mahinder Kumar. og programleder Erik Solbakken. Foto: TV 2 Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

Kombinerte idrett og studier

Sport har vært en viktig del av oppveksten til Hansen, og idrettseventyret startet med turning da han var seks år. I ungdomstiden spilte han både fotball, ishockey og håndball.

Men det var håndballen som sto hjerte hans nærmest. Han valgte å satse som håndballspiller, og begynte først å spille for Fredensborg i Oslo. Under studietiden spilte han tre år for Bergensstudentene i Bergen – for så å gå tilbake til Fredensborg.

– Den gang var håndball og orientering de største universitetsidrettene, og det var mange som valgte å kombinere studier med idrett. Jeg var veldig innstilt på at jeg skulle klare å satse på begge deler, samtidig.

– Hvordan klarte du å kombinere håndball og studier?

PROFF: Hansen spilte i Norgestoppen i håndball i 24 år. Foto: Privat

– Det gikk fint, for mange av de jeg studerte med spilte på samme lag. Tre av de beste lagene i Norge var faktisk fra universitetsmiljøet. Halve skolen kom og så på, husker jeg.

Hansen spilte håndball i 24 år, hvorav åtte år på landslaget. Han var kaptein på laget da Norge kom på 9.-plass under OL i München i 1972. Til sammen fikk han med seg 11 serie- og norgesmesterskap, i tillegg til ett juniormesterskap.

– Det var en fantastisk tid, minnes han.

Erfaringen som kaptein på laget skulle vise seg å bli viktig for ham da han skulle tre inn i viktige lederroller i næringslivet.

Telefonen fra Kjell Inge Røkke

Hansen har alltid ønsket å være en leder. Gründeren skulle få et innholdsrikt yrkesliv som konsernsjef for selskaper som Statoil og Aker Kværner.

– Alle jobbene mine har kommet til meg egentlig. Jeg søkte vel aldri på noen av dem, forteller han.

Han husker godt den morgenen han ble tilbudt jobben som konsernsjef for Aker Kværner.

VANT PRIS: Hansen har vært en ettertraktet leder, og fikk prisen Årets Styreleder for jobben i Gjensidige i 2012. Foto: Privat

– Jeg husker jeg ble vekket av Kjell Inge Røkke som ringte og sa at om jeg ville ta rollen som konsernsjef for Aker Kværner, så var jobben min. Jeg var ikke forberedt på det jobbtilbudet og måtte bruke dagen på å tenke på det, før jeg ringte han og takket «ja» på ettermiddagen.

Den pensjonerte forretningsmannen minnes store øyeblikk gjennom karrieren, som da han sto på Wall Street i New York 18. juli 2001 og ringte i bjella da Statoil ble børsnotert.

– Den første børsdagen på Wall Street er kanskje den fineste opplevelsen jeg har hatt i min tid i næringslivet. Det å få være ansvarlig for å ta Norges viktigste selskap på børs er noe man får oppleve bare en gang i livet.

Tre lederprinispper

Det er kanskje lett å tenke at Hansen var en mann med store ambisjoner, men det kan han avkrefte.

– Jeg hadde ingen spesielle ambisjoner, men jeg har alltid likt å jobbe med kompliserte ting og løse komplekse oppgaver.

Selv mener han at rollen som kaptein i håndballen og lederrollen hadde noen viktige fellestrekk:

– Du må være god selv, samtidig som du skal gjøre andre gode.

AKTIV TYPE: I sine unge dager hadde Hansen et hektisk liv som både håndballspiller og businessman. Foto: Privat

– Hva er det som kreves for å bli en vellykka toppleder, mener du?

– Jeg har tre lederprinsipper; og det er å være forutsigbar, rettferdig og konsekvent. Jeg liker å få til ting sammen med andre, og har alltid vært opptatt av å få laget til å fungere, forteller han og legger til:

– Det er viktig å være seg selv som leder, og huske at det viktigere å ha respekt enn å være elsket.

Han innrømmer at det har vært krevende situasjoner, men det er nettopp det som har vært drivkraften hans.

Ingen vanlig pensjonisttilværelse

Selv i en alder av 76 år ligger ikke Hansen på latsiden. I tillegg til være styreleder i fire styreverv, driver han et mentorprogram for unge ledere sammen med ni tidligere toppledere i norsk næringsliv.

– Det er utrolig givende å hjelpe unge mennesker til å bli bedre ledere.

Han er også leder for styringsgruppen til det nye toppidrettsanlegget på OL-senteret på Sognsvann, som har et prosjektbudsjett på 850 millioner.

TØFF KONKURRANSE: Hansen og de andre deltakerne mått gjennom en rekke krevende øvelser i Norges sprekeste. Her sammen med Kirsti Nordbyhaug Engh. Foto: Synne Moen/ TV 2

– Når du er pensjonist så er det ikke deg selv som styrer lenger, det handler mer om hvorvidt andre har lyst til å bruke deg. Nå fungerer jeg bare som en konsulent, og har bare svar – ingen ansvar, sier han spøkefullt.

– Hva gjør du for å kunne slappe av i hverdagen?

LANGT EKTESKAP: Kona, Vigdis Hansen, har vært en viktig støttespiller gjennom et 54 år langt ekteskap. Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

– Jeg koser meg hver morgen. Står opp klokken 07.00, og da får jeg en kopp med kaffe av kona mi, også leser jeg avisen i en time. Jeg tar meg god tid og stresser ikke.

For en mann som er vant med å lede andre mennesker kan det kanskje være vanskelig å legge vekk ledergenet i ulike situasjoner. Men før deltakelsen i Norges sprekeste hadde han bestemt seg for hvilken rolle han skulle ha.

TØFFE TAK: Hansen måtte bryne seg på flere krevende lagøvelser i Norges sprekeste. Foto: TV 2

– Jeg deltok på Norges sprekeste som privatperson. Jeg var veldig bevisst på at jeg ville holde en lav profil, sier han og innrømmer likevel at han liker å ta styringen i private situasjoner.

– Det er naturligvis lett for meg å ta den rollen. Jeg liker at ting blir organisert. Men jeg har ikke noe behov for å lede hele tiden, forteller Hansen til TV 2.

