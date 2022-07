Har prompet konstant i fem år – saksøker matbod for millioner

Helt siden Tyrone Prades (46) spiste en skinkesandwich på et julemarked i Birmingham i 2017, har livet aldri vært det samme. Det hevder briten i hvert fall selv.

Ifølge familiefaren har han vært plaget såpass mye med tarmgass etter matbiten for fem år siden, at det har holdt ham oppe om nettene.

Nå har Prades gått rettens vei og saksøkt firmaet Frankfurt Christmas Market Ltd, som drev matboden, for over 200.000 pund, noe som tilsvarer rundt 2,4 millioner norske kroner.

Det skriver Metro.

PROMP: Britiske Tyrone Prades har hatt utfordringer med tarmgass etter at han spiste en skinkesandwich på et julemarked i Birmingham i 2017. Den avbildede sandwichen er ikke relatert til saken. Foto: Stuart Miles / Colourbox

Smerter og promping

Prades' advokat, Robert Parkin, forklarte i High Court at etter at 46-åringen hadde fortært sandwichen på markedet sammen med familien, skal han noen timer senere ha fått kraftige smerter i magen. Dette førte til at han ble sengeliggende i fem uker med feber og diaré.

Videre kom det frem at briten fremdeles lider av kronisk promping fem år senere, og det gjør at han føler seg skamfull og utmattet. Lydene fra magen skal også hindre ham fra å få en god natts søvn.

– Omfanget av symptomene har endret livet hans, mente advokaten.

Salmonella

46-åringen hevder også at han fikk salmonella fra sandwichboden, og at andre gjester som spiste mat derfra også ble infisert.

Philip Davy, advokaten for Frankfurt Christmas Market Ltd, mente derimot at det ikke ble funnet spor av salmonella etter at boden ble nedstengt for vask og helsekontroll.

Det skal imidlertid ha blitt funnet E. coli-bakterier på en kniv.

Davy mente at ettersom Prades ikke har fått påvist E. coli-smitte, må han bevise salmonella-påstandene for å motta erstatningen.

Firmaet bestrider også søksmålet.

Prades' søksmål fortsetter videre i retten ved en senere dato.