«Glamour» vender tilbake til TV-skjermen

Både splitter nye episoder og de gamle sesongene av «Glamour» vil være tilgjengelig eksklusivt på den kostnadsfrie strømmetjenesten Pluto TV fra mandag 25. juli, heter det i en pressemelding.

Den amerikanske såpeserien kan skilte med hele 35 sesonger bestående av nærmere 9000 episoder, og har en stor fanbase i Norge.

I en pressemelding skrives det at de nye episodene vil vises på en egen, dedikert kanal, mens de tidligere sesongene blir tilgjengelig i on demand-arkivet.

«Glamour», eller «The Bold and the Beautiful» som den heter på originalspråket, hadde verdenspremiere på CBS Television Network den 23. mars 1987. Den feirer dermed 35-årsjubileum dette året.

INTRIGER: Såpeserien er kjent for sitt familiedrama og utallige intriger. Foto: GILLES TOUCAS/CBS

Den ikoniske serien har vært sendt i hundre land med millioner av seere verden over.

Nylig ble det også annonsert at serien er fornyet for ytterligere to år.

Den suksessrike TV-serien tar for seg familiene Forrester, Logan og Spencer som lever i et motemiljø i Los Angeles. Makt, sjalusi, kjærlighet, intriger og familiedrama er stikkord for handlingen.

Det var William J. Bell og kona Lee Phillip Bell som skapte serien, og siden 1992 er det sønnen Bradley som har skrevet og produsert.