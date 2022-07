Fikk dette viktige tipset av Marte: – Høres klisjé ut, men...

I begynnelsen av mai ble det annonsert at Marte Bratberg (33) og Dennis Siva (28) skulle bli programledere sammen i God kveld Norge. Siva tok over for Bratbergs tidligere makker Niklas Baarli, som til høsten skal lede årets sesong av Farmen.

Siva har en jobbhistorie som programleder i Newton på NRK, mens Bratberg kom tilbake til rollen som hun hadde før hun gikk ut i mammapermisjon. Med Bratberg på hjemmebane ble hun en slags mentor for den nye makkeren sin.

– Marte har tatt masse vare på meg mens jeg lærte meg hvordan det funker i God kveld Norge. Det har vært veldig gøy, sier Siva til TV 2.

Før han landet jobben

Det er spesielt ett tips begge har vært opptatt av.

– Det høres skikkelig klisjé ut, men jeg husker jeg en gang sa at han må huske å være seg selv. Vi må bare være oss selv og ikke prøve for hardt å være morsomme, og at manus er bare en pekepinn, sier Bratberg og fortsetter:

– Jeg tror at i en sånn jobb, så er det en fordel å ikke prøve å være en annen type programleder.

Hun forteller deretter at hun ga tipset til Siva før han visste helt sikkert at han hadde fått jobben. Makkerne skulle ikke prøve å være Niklas Baarli, Anne Lindmo eller Harald Rønneberg. De skulle være seg selv.

– Jeg tror det er bra, også kan man lære av andre på andre måter, sier Bratberg.

– Det var jævlig gøy

I løpet av de drøye to månedene som kolleger, har Siva fått ærlig hjelp av Bratberg.

– Marte er veldig flink til å få meg til å ta det på nytt hvis hun føler at det var litt dårlig. Det setter jeg pris på, sier han og trekker frem én spesifikk hendelse han lærte av.

– Jeg lærte at jeg må være litt mer engasjert når folk sier at de nettopp har blitt gift, ler han og Bratberg skyter inn:

– Det var jævlig gøy. Det var Henrik Borg som var på besøk etter han akkurat hadde giftet seg. Så sier Dennis helt vanlig: «Åja, gøy å være gift?».

Dette er ikke den eneste gangen ting ikke har gått helt på skinner for den relativt ferske programlederduoen. Bratberg trekker frem da hun ikke visste hvem rapper og tidligere realitydeltaker Kevin Lauren var, noe som ikke falt i god jord hos denne gjengen:

Siva forteller om intervjuet deres med Benjamin Silseth som tok en annen vending enn det han forventet. Bratberg hadde nemlig Silseths ektemann, Niklas Baarli, på øret og fikk spørsmål servert av ham. Dette stuntet visste Siva ingenting om.

– Jeg var så utrolig klein. Jeg prøvde bare å dytte samtalen videre, og det gikk så dårlig.

Tilbake fra mammaperm

Bratberg forteller at Siva har vært et ungt og ferskt tilskudd i livet hennes.

– Jeg håper vi skal jobbe sammen lenge, også tror jeg det blir et solid vennskap, sier hun.

Siva har nemlig allerede hjulpet Bratberg med å bære opp tunge møbler til leiligheten, vært barnepasser og spist ute med henne og sønnen.

– Når man kommer tilbake fra mammapermisjon, så er man veldig i egen boble. Da er det veldig deilig at Dennis har hatt mye engasjement og energi. Det trenger man når man skal tilbake, sier Bratberg.

Hun forteller deretter at hun har syntes det har vært «helt konge» å komme tilbake på jobb.

– Jeg elsker å være mamma, men jeg kjenner at jeg er ekstremt ekstrovert, så denne jobben passer meg perfekt.

Se God kveld Norge på TV 2 Play.

Journalist Veronika Elwart jobbet i God kveld Norge-redaksjonen våren 2022.