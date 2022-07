«Fortsatt en famileaffære – bare uten Gjert»

Ikke det at det var en overraskelse at Jakob Ingebrigtsen ble verdensmester. For det var det ikke.

Han var en av de største forhåndsfavorittene. Og han innfridde. Det i seg selv er jo en bragd.

Men seieren betydde nok vel så mye for tryggheten rundt det valget som ble tatt tidligere i år – nemlig å gå veien videre uten pappa Gjert.

Bruddet har vært sårt. Spesielt for Gjert Ingebrigtsen, som var åpen på at det var sterke følelser i sving da han så Jakob løpe inn til gull i natt.

Her smadrer Ingebrigtsen konkurrentene

Gjert Ingebrigtsen føler fortsatt – sikkert med rette – et stort eierskap til det Jakob presterer. Når han ikke lenger får være en del av dette familieprosjektet så er det naturligvis sårt.

Og svært vanskelig.

Men i seiersintervjuet med TV 2 er Jakob inne på det som er det store paradokset i Gjerts metode. En av de viktigste langsiktige målene med Gjerts opplegg og filosofi har vært å gjøre sønnene mest mulig selvstendige.

Og med nattens oppvisning der Jakob Ingebrigtsen latterliggjør verdensrekordholdere og toppløpere med en av de mest overlegne og lekne finaleløpene i historien, så oppfyller han på mange måter Gjerts endelige mål.

Treneren er overflødig. Opplegget og systematikken i treningen er det viktigste. Til slutt er det uansett opp til utøveren selv hvordan man skal løse oppgaven ute på banen.

Jakob anerkjenner selvsagt at han ikke hadde vært der han er i dag uten sin pappa.

Men foreløpig viser han også at han står støtt på egne bein.

Det er sjelden interessant å snakke om hypoteser. Men hadde han IKKE greid å vinne i dag, ville spørsmålene ha kommet.

Garantert.

– Skyldes nedturene at Gjert ikke lenger er med?

– Bør Gjert tilbake for å få orden på sakene?

Sånn sett gir det Jakob, Henrik, og Filip litt mer arbeidsro i tiden som kommer. Og det er en arbeidsro de kanskje både trenger, og fortjener.

Foruten nedturen på 1500 meter i forrige uke, så har Jakob Ingebrigtsen hatt en solid sesong.

* Han har satt verdensrekord innendørs.

* Han tok sølv med covid 19 i kroppen i VM innendørs.

* Han er ubeseiret i alle Diamond League-løp.

Så kroner det med sølv og gull i VM. Makan til friidrettsutøver finns knapt i verden i dag.

Selv leter han etter forbedringspunkter hele tiden. Hodet til Jakob er trent opp til å strebe etter perfeksjonisme.

Gjert Ingebrigtsen har sørget for et nærmest perfekt grunnlag for suksess. Jakob har fulgt hvert eneste punkt på de laminerte treningsplanene helt fra barndommen til voksenlivet.

I dag er han en «toppidrettsmaskin» takket være en kombinasjon av systematikk fra faren, blandet med egenvilje og stahet.

BRØDREHJELP: Jakob hadde en siste taktikkprat med storebror Henrik

Så er det heller ikke snakk om noe revolusjon i opplegget. Før løpet i dag var det veldig tydelig. Team Ingebrigtsen er fortsatt en familieaffære.

Henrik Ingebrigtsen løp etter Jakob med isposer og nedkjølte håndkler under oppvarmingen. Innimellom snakket de om taktiske ting i løpet.

Jakob gjør mestparten av jobben alene, men han har likevel alltid noen med seg. Fordi han trenger det. Den jobben Gjert gjorde alene før deler de nå opp i oppgaver som Filip, Henrik, og/eller samboer Elisabeth gjør.

Men det viktigste er likevel selve treningen. Den er fortsatt fundamentert i Gjerts metode og prinsipper. Med enkelte justeringer.

Men det viktigste av alt.

Jakob Ingebrigtsens profesjonalitet, hans seriøsitet, og vanvittige drivkraft til å være verdens beste løper, bør bli pensum på alle landets toppidrettsgymnas.

For det handler ikke bare om talent. I følge pappa Gjert er talent underordnet. Det handler aller mest om å gjøre jobben. Og ha psyken til å stå i alt det harde arbeidet.

TILSKUER: Gjert Ingebrigtsen er ikke lengre trener for sønnene. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Heldigvis har Jakob fortsatt den motivasjonen som skal til for å stå i det hele.

Det varer nok ikke evig. Men for han er det avgjørende å gjøre den jobben alene akkurat nå.

Uten faren sin.

I det perspektivet er det fristende å si at Jakob endelig ble voksen i natt.

Derfor trengte han denne gullmedaljen mer enn noen gang.