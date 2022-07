Nordmenn har dratt kortet for 12,5 milliarder kroner mellom 20. juni og 17. juli i år, viser ferske tall fra DNB om deres kunders pengebruk.

Det er en økning på syv prosent fra normalåret 2019.

Det vi bruker mest penger på nå er opplevelser og tjenester vi ikke hadde tilgang på under pandemien, ifølge tallene.

– Dette viser at vi ikke har satt noen nødbrems på kortbruken vår. Vi har tvert imot latt den gå tilbake nesten til normalen i 2019, så den type ferie vi hadde før pandemien satte inn, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

Dette har vi brukt mest penger på

Tallene for DNB-kunder viser at det er utlandet som gjelder i år.

– Akkurat utenlandskortbruken har økt med 15 prosent fra normalåret, så etter to somrer i Norge var det åpenbart på tide å maksimere sol og varme, mener Oftedahl.

Og det er ved de typiske sydendestinasjonene vi har lagt igjen mest penger.

– De har vokst enormt i år. Så Spania har slått ut Sverige fra førsteplassen, og så følger andre sydendestinasjoner etter, sier Oftedahl.

Hun understreker samtidig at Danmark og Sverige, som er de typiske toppdestinasjonene, fortsatt holdes ganske godt.

STORBYFERIE: Restauranter og barer er blant stedene vi har lagt igjen mye penger denne sommeren. Foto: Hanna Johre / NTB

– Hva er det vi bruker mest penger på?

– Det er alt det vi har savnet mest under pandemien. Stikkordene er nok kos, hygge og opplevelser: Vi er ute på restaurant og på bar, vi reiser masse, og koser oss masse med konserter, kino og sosialt, forteller Oftedahl.

Endringer innenlands

Alle har likevel ikke vært i utlandet, og det er fortsatt en god del som nyter sommeren hjemme i Norge, mener eksperten.

– Her ser også ferien ganske annerledes ut enn den har vært under pandemien. Vi har roet tempoet mer ned, blitt lengre på hvert sted, og vi har vendt tilbake til storbyene, forteller Oftedahl.

Hun forteller at folk holdt seg mer borte fra de store byene under pandemien grunnet høy smitte.

– I år er vi derimot virkelig tilbake i storbyene, sier eksperten.

Går en tøff høst i møte

Flere går en tøff høst i møte med høyere renter og økte priser.

– Burde vi være mer sparsomme?

– Vi har jo ikke satt på noen nødbrems, men det viktigste er jo hverdagskortbruken. Så jeg skal la nordmenn unne seg en god sommerferie, som har vært veldig etterlenget, sier Oftedahl.

BLIR VERRE: Vi går en tøff høst i møte på økonomifronten med både økte priser og høyere renter. Foto: Erlend Aas / NTB

– Så bør vi nok se at de store tallene justerer seg litt ned etter sommeren når høsten og hverdagen kommer, mener Oftedahl.

Sammenlignet med andre land ser vi en høyere pengebruk her i Norge, ifølge eksperten.

– Det er nok et litt høyere forbruk hos oss, men her er det viktig å huske på at vi må ta de store tallene når hele sommerferien er over. Vi vet for eksempel ikke om folk har dratt litt tidligere på ferie i år og så roer ned, eller om kortbruken kommer til å holde seg på lik linje gjennom resten av sommeren, mener Oftedahl.

DNBs kortdata viser at kundene har dratt kortet for 429 millioner kroner i Spania i sommerferien. Sverige ligger på andreplass der nordmenn har hatt et forbruk på 412 millioner kroner.

Danmark er på tredjeplass på utenlandsdestinasjoner.