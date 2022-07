Snoop Dogg saksøkes for sexovergrep og trafficking

Samme person som saksøkte Snoop Dogg for seksuelle overgrep i februar har gjort det igjen.

En anonym kvinne hevdet i februar at Snoop Dogg og hans kollega Bishop Don «Magic» Juan skal ha tvunget henne til oralsex og gjort seg skyldig for trafficking i 2013.

Nye bevis

Søksmålet ble trukket tilbake, men er nå levert inn på nytt etter at kvinnens advokat hevder at det har kommet frem nye bevis i saken.

Snoop Doggs spirituelle rådgiver, Bishop Don «Magic» Juan ankommer en filmpremiere i Los Angeles, mai, 2004. Foto: JIM RUYMEN/Scanpix

– Vi har innhentet ny informasjon som vi tror gir mer troverdighet og bekreftelse på de påståtte handlinger som ble forvoldt mot min klient, skrev kvinnens advokat Matt E.O. Finkelberg til L.A. Times.

En talsperson for den amerikanske raplegenden sa at det nye søksmålet mangler bakgrunn, og består av en rekke usannheter og løgner, samt at Snoop Dogg ser frem til å motbevise anklagene.

Kvinnen som har saksøkt Snoop Dogg for andre gang har tidligere jobbet som danser for artisten.

Hevder hun ble tvunget til oralsex

Kvinnen hevder at Juan forgrep seg på henne seksuelt, før han skal ha presset henne til å bli med til Snoop Doggs studio hvor rapperen filmet inn TV-serien «Snoop Doggs Double G News Network.»

I studioet skal kvinnen ha følt seg dårlig og gått på toalettet. Ifølge nettstedet skal Snoop Dogg deretter ha kommet inn og tvunget henne til å utføre oralsex på ham.

Snoop Dogg har foreløpig ikke uttalt seg offentlig om søksmålet, men rett etter at forhandlingsmøtet var ferdig i februar, skal han ha postet følgende på Instagram:

– «Golddigger»-sesongen er her, vær forsiktig.

Avlyste alle konserter

Den verdenskjente rapperen skulle opptre i Oslo Spektrum i september i år, men avlyste alle konserter utenfor USA.

– På grunn av uforutsette planleggingskonflikter, inkludert familieforpliktelser og kommende TV- og filmprosjekter, beklager Snoop Dogg at han har kansellert alle kommende turnédatoer utenfor USA for resten av 2022», stod det på Snoop Doggs Instagramkonto.