Flere innlagt: – Kan være mange vi ikke kjenner til

Symptomene på metanolforgiftning er vage, og minner ofte om mye annen ufarlig sykdom. Overlege kommer med et klar råd til de som kjenner på symptomer.

Søndag kveld ble fem personer innlagt på Sørlandet sykehus med metanolforgiftning.

Det er fortsatt usikkert om flere kan være forgiftet.

– Av erfaring fra tidligere, når det først er livsfarlig sprit i omløp, kan det være mange vi ikke kjenner til, sa fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Kristian Hyldmo, til TV 2 mandag morgen.

– En dagen derpå-følelse

Metanolforgiftning kan føre til tap av synet, og i de verste tilfellene være dødelig.

De første symptomene ved metanolforgiftning kan være ubehag i magen, kvalme, brekninger, oppkast og svimmelhet.

Med andre ord, symptomer som minner om mye annet ufarlig.

USIKKERT: Overlege ved Oslo universitetssykehus, Knut Erik Hovda, forteller at det er utrolig usikkert hvor mange som blir metanolforgiftet i verden. Foto: Privat

– Symptomene er ofte ganske vage og uspesifikke. Mange beskriver det som en dagen derpå-følelse som bare blir verre og verre, forteller overlege ved Oslo universitetssykehus, Knut Erik Hovda, som har forsket mye på metanolforgiftning.

Symptomene kan også komme forsinket.

– Etter inntak så er det gjerne et forsinkelsestidspunkt på 12 til 24 timer, og i blant til og med mer før man begynner å bli syk, forteller Hovda.

Tydelig råd

Etter metanolforgiftningen på Sørlandet, råder Hovda folk til å si ifra om man merker symptomer.

– Har du vært på fest og har noen som helst symptomer eller drukket sprit du ikke vet opphavet til, bør terskelen være lav for å ta kontakt med lege, sier Hovda.

– Det kan være med på å redde mange mennesker.

Det er ennå uklart om de innlagte på Sørlandet sykehus har en relasjon, hvordan de har blitt forgiftet eller hvor de var da det skjedde.

Ungdommer mer utsatt

Hovda forteller at det er stor usikkerhet rundt hvor mange mennesker som blir metanolforgiftet hvert år, både i Norge og resten av verden.

– Vi vet at det er betydelige mørketall, forteller han.

En metanolforgiftning kan være på grunn av et uhell eller være selvpåført, men ofte er det snakk om smuglersprit hvor etanolen er byttet ut med metanol for at produsenten skal spare penger.

Hovda tror særlig to grupper er mer utsatt for å få metanolforgiftning.

– Det er enten de som ikke har råd til å kjøpe på Vinmonopolet, eller de som ikke er gamle nok.

Derfor kan ungdommer være mer utsatt for den alvorlige forgiftningen enn andre.

TILSTAND: Det er varierende alvorlighetsgrad på tilstanden til de innlagte. Foto: Tor Erik Schrøder

Forsøker å stanse spredning

Etter innleggelsene på Sørlandet sykehus har politiet i Agder startet en etterforskning.

– På bakgrunn av opplysningene vi har fått, har vi startet en etterforskning i dag, opplyste driftsenhetsleder i politiet, Bernt Mushom til TV 2 mandag morgen.

Politiet vil undersøke hvem som kan ha solgt metanolen, slik at de fortest mulig kan stanse videre omsetning.