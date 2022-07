Fotballryktene: – Barca-kapittelet er ikke over

Barcelona har ikke akseptert noen bud på Frenkie de Jong, som er ønsket av flere klubber. Likevel skal ikke Manchester United ha gitt opp håpet om å hente 25-åringen til Premier League, melder ESPN.

Barcelonas president Joan Laporta har også uttalt at Lionel Messis kapittel i klubben ikke er over.

Messi forlot katalanerne i fjor sommer og fortsatte karrieren i Paris Saint-Germain, men Laporta ønsker å hente Messi tilbake til La Liga. Det melder ESPN. Messi har ett år igjen av kontrakten med PSG, med oppsjon på ytterligere ett år.

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at Sevillas forsvarsspiller Jules Koundé skal være enig med Barcelona om personlige vilkår.

Chelsea diskuterte personlige vilkår med 23-åringen for få dager siden, men ble ikke enige med forsvarsspilleren. De har likevel ikke gitt opp å hente stortalentet.

Romano melder også at Manchester United overvåker Red Bull Salzburg-talent Benjamin Šeško.

TALENT: 19 år gamle Benjamin Sesko spiller for Red Bull Salzburg og Slovenia. Foto: David Geieregger / Bildebyrån

Også Newcastle følger med på 19-åringen, men ingen av Premier League-klubbene skal være nær en avtale om en overgang for Salzburg-spissen.

Juventus ønsker å hente Anthony Martial, men Manchester United ønsker ikke å selge den franske angriperen.

The Mirror skriver at United åpnet opp for å leie han ut før sesongen starter, men at Erik Ten Hag sa til klubben at han ønsker å beholde 26-åringen.

Arsenal har avvist et bud på 7 millioner pund (omtrent 84 millioner kroner) pluss diverse klausuler for lagets tyske målvakt Bernd Leno. 30-åringen har allerede blitt enig med Fulham om personlige vilkår, men CBS Sports melder at The Gunners ikke er enig med den nyopprykkede klubben.