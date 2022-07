Etter regnet kommer (kanskje) sola

Hvis man ikke har trosset flyplasskaos og dårlig kronekurs og er på ferie, men i stedet befinner seg hjemme i Norge denne uken, er sjansen stor for at man opplever regn.

– Vi har et lavtrykk som gir vått vær til nesten hele landet i dag, bortsett fra øst i Finnmark, konstaterer vakthavende meteorolog Ina Ynnesdal i Storm Geo.

Blåmandagen strekker seg denne gang helt til onsdag, ser det ut til.

– Tirsdag fortsetter det med vått vær i store deler av landet, også i Øst-Finnmark.

Sør- og Østlandet kan få litt lettere vær.

– Ikke at det blir kjempefint, men sør på Østlandet og østlige deler av Sørlandet er det litt lettere skydekke og kanskje opphold hele dagen, men det blir en del vind. Da tenker jeg på fra Oslo og ned mot Kristiansand.

Temperaturen kan bli noe lavere i Sør-Norge, men holder seg trolig uendret i nord.

Onsdag er det håp om at høytrykket fra de britiske øyene skal komme frem til Norge.

– Det gjør at det letner for nesten hele Sør-Norge, i hvert fall sør for Stad og Dovre. I Nord-Norge er det fortsatt grått og vått, med ganske mye i nedbør i Bodø og videre nord, og kanskje opp i kuling, forteller Ina Ynnesdal.

– Så kommer dette høytrykket etter hvert til å bre seg mer og mer innover hele landet vårt. Det blir bedre vær i Nord-Norge inn mot helgen.

– Fredag dekker høytrykket nesten hele landet vårt. Det er ikke sikkert alle får sol, men det blir oppholdsvær og mest sol på Sørøstlandet, sier Storm Geo-meteorologen.

Slik det ser ut nå, er det lurt å stille fredagen og lørdagen på «nyte sommeren»-modus. Finværet kan nemlig bli kortvarig, ettersom det kommer en nedbørsfront fra øst sigende.

Spesielt varmt blir det heller ikke.

– Fredagen blir varmest, men luften er ikke kjempevarm. Det blir kanskje varmest i Oslo, hvor det ligger an til rett i overkant av 20 grader når solen er fremme og litt under når det er grått. Bergen kan kanskje få opp mot 20 grader på fredag, ellers svinger det rundt 15 grader i Bergen, og i Bodø blir det mellom 10 og 15 grader.

Etter hvert som høytrykket siger østover, kommer det en nedbørsfront etter.

– Det er litt usikkert når den kommer inn. Noen prognoser sier at det kommer inn lørdag kveld på Vestlandet, men andre prognoser sier søndag eller mandag, sier Ynnesdal.