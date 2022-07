Flyselskap: – Vil ta 2-3 år å komme tilbake til full kapasitet

Toppsjefen i American Airlines forteller at selskapet sliter med oppbemanningen etter pandemien, samt med produktlevering.

Flyindustrien skalerte kraftig ned under koronapandemien. Nå som «alle» vil reise igjen, er selskapene dårlig rustet til å håndtere trafikken.

Dette problemet rammer ikke bare Europa, men også USA.

Toppsjefen i American Airlines, Robert Isom, sier ifølge NBC News at det vil ta opptil tre år å komme tilbake til full kapasitet.

– Jeg tror det avhenger av leveringen fra flyfabrikantene og, til syvende og sist, tilgangen til piloter, for å få alt tilbake på stell, sier Isom.

Han anslår at det vil ta et års tid før American Airlines når toppgiret på hovedrutene sine, og at de regionale rutene vil trenge enda mer tid.

– Fra et regionalt perspektiv vil det ta lenger tid, kanskje 2-3 år, å få tilgangen til piloter opp på det nivået vi har behov for, sier Isom.

Ifølge selskapets finansdirektør Derek Kerr lå passasjerkapasiteten 8,5 prosent lavere i andre kvartal i år enn i samme periode i 2019, til tross for rekordetterspørsel. American Airlines gikk likevel med kvartalsoverskudd for første gang siden pandemien startet.