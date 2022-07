Duplantis hevet egen verdensrekord og tok VM-gull: – Kan ikke tenke på neste høyde nå

Den svenske stavstjernen Armand «Mondo» Duplantis herjet med resten av feltet og vant finalen i friidretts-VM med verdensrekord på 6,21 meter.

Dermed hevet han sin tidligere rekord fra 6,20, som han kom seg over i innendørs-VM i Beograd i mars i år.

– Det var fantastisk. Jeg kan virkelig ikke klage, sa Duplantis ifølge TT.

Duplantis var alene igjen i stavkonkurransen etter at de siste tre konkurrentene hadde revet på 6 meter. Da gikk han først over 6,06 før han ba om å få hevet listen til rekordhøyde.

Det gikk ikke i det første forsøket, men i forsøk nummer to kom han over og kunne juble vilt for rekord. Han feiret med familien og tok en salto av eufori.

– Jeg tenkte egentlig ikke på rekorden så mye. Det er normalt sett i bakhodet, men jeg var så fokusert på å takle vinden og jeg ville virkelig ha gullet. Det er medaljen jeg har manglet, sa Duplantis.

Neste rekord?

– Med tanke på hvor høyt over stanga jeg kom, så er det muligheter for flere rekorder i fremtiden, fortsatte han.

Han vil ikke umiddelbart spekulere i hvor høyt en eventuell neste rekord vil bli.

– Jeg kan ikke tenke på neste høyde akkurat nå. Jeg skal ha litt fri, være med familie og venner. Det er det eneste som betyr noe nå, sa superstjernen.

Fornøyd pappa

– Det var fantastisk. Det er det beste hoppet han har gjort, sa pappa Greg Duplantis til SVT.

Den norske tikjemperen Sander Skotheim lot seg også imponere.

– Han er fra en annet planet. Han er noe for seg selv, sa Skotheim, som også har også konkurrert i stavsprang i løpet av VM.



(©NTB)