Gjert Ingebrigtsen etter Jakobs VM-gull: – Fryktelig vanskelig

Se Jakob Ingebrigtsens gulløp øverst!

Natt til mandag suste Jakob Ingebrigtsen inn til VM-gull på 5000 meter i Eugene.

Det ble et følelsesladet øyeblikk for pappa Gjert Ingebrigtsen. Før sesongen ble det klart at løpefenomenets far ikke lenger skulle være trener til Jakob eller noen av sønnene.

– Fryktelig vanskelig akkurat nå, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2 etter Jakobs VM-gull.

– Mye følelser, men mest stolt av at jeg ut av ingenting har trent guttene mine til medaljer i VM og OL, tilføyer han.

Gjert har tidligere åpnet opp om bruddet med sønnene til TV 2. 56-åringen, som blant annet trente Jakob til OL-gull i Tokyo i fjor sommer, har beskrevet situasjonen som tøff.

Jakob Ingebrigtsen sier dette om Gjert etter gullet:

– Takket være Gjert og resten av familien har vi klart å stå på egne bein. Men hovedsakelig, så har jeg et godt team rundt meg som hjelper meg og sånn. Til slutt så er det opp til oss selv hvordan det skal løpes, sier VM-vinneren til TV 2.

Jakob er klar på at planen har vært at han en dag skulle stå på egne bein og oppnå resultater.

– Det har vært tanken hele veien. Hvis man ser på et system der man er avhengig av andre, så er ikke det bra langsiktig.

– Har du vært i tvil på at du skal klare det på egenhånd?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Jeg har tro på meg selv, og sammen så har vi skapt et opplegg som vi tror på. Det er selvfølgelig mulig å gjøre forbedringer her og der, men vi gjør så godt som vi kan. Det viktigste er å tro på seg selv.

Gjert Ingebrigtsen om bruddet med sønnene: – Det er tøft

– Sykeste jeg har sett

Storebror Henrik Ingebrigtsen var stolt av lillebroren etter VM-gullet.

– Det er helt utrolig hvor lett dette ble. Han er verdensmester. Vanvittig bra. Han er bare helt rå. Han tillater ikke de andre å være med i løpet. Det er helt perfekt. Nå har han sølv og gull. Jakob er kongen av Eugene, sier storebror Ingebrigtsen til TV 2.

– Det sykeste løpet jeg har sett! sier han til NRK.

Kjæresten Elisabeth Asserson var også stolt.

– Dette var veldig kjekt å se på. Veldig imponert. At han gjør et så bra løp står det veldig mye respekt av, sier kjæresten Elisabeth Asserson til TV 2.