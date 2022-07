Lillefosse nummer åtte i stavsprang

Pål Haugen Lillefosse hadde forventninger knyttet til seg i friidretts-VM etter å ha hevet den norske rekorden i stav to ganger i år. Han endte på 8.-plass.

Lillefosse har etablert seg i verdenstoppen med sine prestasjoner den siste tiden. I juni tok han karrierens første NM-gull i stav etter å ha satt norsk rekord med 5,86. Fana-utøveren hadde selv den gamle bestenoteringen på 5,85, satt tidligere i år.

I forkant av VM i Eugene har Lillefosse uttalt at det kan gå skyhøyt, men han fikk det ikke helt til å svinge i stavfinalen mandag. Han kom seg første over åpningshøyden, før han deretter sparte seg på 5,70.

Han kom så over 5,80, men på 5,87 ble det tre riv.

– Litt kjipt

– Det var litt kjipt, for jeg følte at jeg hadde 5,87 inne i dag. Jeg venter fortsatt på den ene fulltrefferen. 5,80 er et bra resultat, det er jo der jeg har ligget så jeg må gjøre noe ekstraordinært. Det var greit, jeg skal ikke begynne å klage, sa Lillefosse til NRK.

Sondre Guttormsen kom seg til finale, men etter å ha kommet seg over de to første høydene ble det stopp på 5,80. Han rev tre forsøk på rad og endte med det med 5,70 på 10.-plass. Hans personlige bestenotering er 5,81 og ble satt i California i mai 2021.

Slet i oppladningen

– Jeg sa vel at om man blir nummer ti eller sju har ikke så mye å si. Jeg synes jeg får en veldig bra start, med at jeg klarer de to første på første forsøk. Jeg klarer ikke helt å få det til på 5,80, jeg har hatt en del skadeproblemer de siste tre ukene, sa Guttormsen til NTB.

– Derfor tok jeg 16 steg i forsøket, og så bestemte jeg meg for å gi full gass med 20 steg i dag. Kroppen var med, men det er å få til de små tekniske tingene når man har slitt litt i oppladningen. I og med at oppladningen ikke gikk så bra så har jeg gjort unna sorgen før i dag. Jeg kunne ikke forventet så innmari mye mer, fortsatte han.

Simen Guttormsen kom seg ikke til finalen.

Stavkonkurransen i Eugene pågår ennå.

