Går sakte men sikkert etter Rammstein-konsert – én kjørt til sykehus

60.000 mennesker var samlet på Bjerke travbane for konsert med det tyske bandet Rammstein søndag kveld. Dette var den største konserten på norsk jord noensinne.

Det hadde også blitt meldt at det kunne bli problemer med transporten til og fra arrangementet. Det var også noen problemer med billettsystemet før konserten, men dette ble raskt løst.

Jevn strøm

Klokken 00.20 melder politiet at det fortsatt er en jevn strøm av mennesker som skal forlate Bjerke.

BUSSER: Det er satt om mange shuttlebusser for å få folk vekk. Her skal det være lange køer. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

– Flyten går den, men det tar litt tid. Det er sånn det er når det er en sånn stor menneskemengde. Shuttlebussene går og det er mange til fots. Men det går stort sett bra, forteller operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo-politiet.

Det samme melder arrangøren, All Things Live.

– Det har som ventet tatt tid, men alle er nå ute av stadion og transporten går som planlagt. Publikum har så langt oppført seg imponerende, vist hensyn og vært tålmodige. Politiet og våre egne folk har sammen gjort en stor og svært god jobb, forteller Mark Vaughan i All Things Live.

Han sier det er noen mindre episoder som de har tatt hånd om .Dette skal gå på konfrontasjoner mellom tilskuere, bruk av rus og noen som har beveget seg på bilveien.

SPEKTAKULÆRT: Rammstein sine sceneshow er heftige. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Én person tatt hånd om

Innsatsleder på stedet, Thomas Broberg, forteller at han er fornøyd med gjennomføringen.

– Føler ut fra antallet som har vært, så har det gått greit. Noen utfordringer har dukket opp, men det har ordnet seg fint. Det har vært noen voldshendelser, men uten alvorlige skader.

Han sier at en person er blitt tatt hånd om av politiet.

– Det er en er kjørt i arresten, og noen som har blitt bortvist. En del som har fått helsetilsyn, men ikke noe ut over det som kan forventes under et slikt arrangement.

Han opplyser også at Riksvei 4, Trondheimsveien, er åpnet igjen etter konserten.

TRØKK: Slik så det ut da Rammstein spilte på Bjerke søndag kveld. Foto: Ole Thomas / TV 2

Én til sykehus

Det er også en person som er kjørt til sykehus med en mulig GHB-overdose, melder operasjonsleder.

Inne på stadion skal også en barriere som skilte de forskjellige slusene til utgangene blitt revet ned.

– Det var en liten utfordring for vekterne og oss, men det er fikset opp i nå, forteller Nysæter.

Operasjonsleder Nysæter sier det ikke er noe estimat om når de tror at alle har kommet seg bort fra stadion, og tror det er en liten stund til.