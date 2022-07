Klar melding fra Jakob Ingebrigtsen før finalen: – Jeg er bedre på 5000 meter

Skuffelsen etter 1500 meteren var total. Men selv er ikke Jakob Ingebrigtsen i tvil.

– Jeg er bedre på 5000 meter, sier han kontant.

Det er fordi mestparten av treningen han gjør, såkalt terskeltrening, er oppskriften på å bli god på den halve mila.

– Ja, det er derfor. Men samtidig er 5000 et annet gull enn 1500. Jeg gjør også mye som gjør at jeg er i stand til å kjempe om gullet der, sier han til TV 2.

Etter å ha deppet én dag etter å ha tapt gullet på favorittdistansen, har Ingebrigtsen nå for alvor stilt siktet inn på å sikre seg gull hjem i kofferten fra VM

Ikke trivelig

Det kan samboer Elisabeth Asserson skrive under på. Hun forteller at Jakob er ekstrem når han går inn i VM-bobla. De bor på samme hotell, men kjæresten har et eget rom.

– Han er egentlig ikke supertrivelig å være rundt. Han er litt mer i sin egen verden. Litt mer enn vanlig, men det går bra, smiler hun.

– Avtalen er at jeg skal holde meg unna, så tar han kontakt når han føler for å prate, ler hun.

Jakob Ingebrigtsen hater å tape. Og et av de mest smertefulle nederlagene kom nettopp på 5000-meterfinalen i forrige VM. Der åpnet han spurten for tidlig, ble fraløpt på oppløpet, og mistet medaljene.

SØLV VAR NEDERLAG: Sølv regnes bare som beste taper i Jakobs hode. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Så lenge jeg lever kan jeg aldri gjøre godt igjen det som skjedde i Doha. Det vil jeg for alltid bære med meg, sier han.

Den taktiske tabben han gjorde der kommer han ikke å gjøre igjen i Eugene.

– Frykter spurten

Storebror Henrik er sikker på at konkurrentene frykter Ingebrigtsens sisterunde. Og at de derfor føler seg tvunget til å kjøre høy fart på finalen.

– Jeg er ganske sikker på at noen av dem tenker at de må kvitte seg med Jakob før sisterunden. For hvis det blir en slutt-tid på over 13 minutter, så ser jeg ikke hvem som kan slå Jakob, sier Henrik Ingebrigtsen.

Jakob slakter rivaler: – Farlig

Han tror både Uganda med verdensrekordholder Cheptegei og sterke Chelimo tenker tanken på å kjøre lagtempo. Det har man også sett før i finaler, der både Ethiopia og Kenya har hatt flere løpere.

– Men på et eller annet tidspunkt så ser man alltid at farten har roet seg før slutt, sier Henrik Ingebrigtsen.

Både han og samboer Elisabeth tror verdens beste 5000-meterløpere har respekt for det norske løperfenomenet.

– Helt klart, jeg tror de er livredde, ler Elisabeth Asserson.