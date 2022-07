Overrasket publikum etter sjokk-avlysning

Tidligere denne uken ble komikeren Dave Chappelle sitt show avlyst etter at han fikk stor kritikk for hans vitser om transpersoner.

Den amerikanske komikeren skulle etter planen gjennomføre et liveshow på First Avenue i Minneapolis onsdag. Bare timer før ble showet avlyst, skriver BBC.

Lørdag gjorde han imidlertid comeback da han var å se på scenen i Madison Square Garden som oppvarmer for komikerne Chris Rock og Kevin Hart, skriver TMZ.

– Til tross for det du kanskje har lest i nyhetene, har jeg det bra. Jeg setter pris på støtten, sa Chappelle til publikum.

Chris Rock Kevin Hart & Dave Chappelle on the same stage together at MSG pic.twitter.com/UnNOMGccqz — 2Cool2Blog (@2cooI2blog) July 24, 2022

Showet avlyst av arrangøren

Etter å ha annonsert Chappelles show tidligere denne uken, ble First Avenues sosiale medier fylt med kommentarer i protest mot komikeren, til tross for at showet ble raskt utsolgt.

«Ekkelt at dere lar Dave opptre på spillestedet deres når retningslinjene spesifikt sier at homofobisk eller transfobisk språk ikke vil bli tolerert», står det i en av kommentarene.

Chappelle har fått både enorm støtte og intens kritikk for sine vitser om transpersoner i sine siste show.

I en uttalelse lagt ut på Instagram avlyste First Avenue showet:

«Til ansatte, artister og samfunnet vårt, vi hører dere og vi beklager. Vi vet at vi må holde oss til de høyeste standardene, og vi vet at vi svikter dere. Vi er ikke bare en svart boks med folk inni, og vi forstår at First Ave ikke bare er et rom, men meningsfullt utenfor veggene våre».

Videre skriver de at de tror på forskjellige stemmer og friheten til kunstnerisk ytringsfrihet, men at ved å hedre dette innså de ikke konsekvensene.

Will Smith-referanser

Tre dager etter hans eget show skulle gått av stabelen, kom Chappelle gående ut på på scenen og varmet opp publikum i over 20 minutter før hovedkomikerne gikk på.

Under den unormalt lange oppvarmingen sa han at han satt pris på støtten i forbindelse med det avlyste showet hans tre dager i forveien og at han har det bra.

Chris Rock og Kevin Hart gikk deretter på scenen, hvor Rock blant annet hadde vitser hvor han refererte til da Will Smith slo til han på Oscar-utdelingen.

«De som sier at ord sårer, har aldri blitt slått i ansiktet», sa blant annet Rock.

Etter at Rock og Hart hadde underholdt publikummet i den store arenaen i en time, samlet de alle tre seg til en felles avslutning, der de diskuterte hvem av dem som er tidenes beste komiker.