Babylykke for «Farmen»-par

«Farmen»-paret Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud har fått en gutt. Dermed er de blitt foreldre for andre gang på under ett år.

– Vi skulle ha et deilig opphold på spa for å feire 37 fullgåtte uker da dagen brått tok en ny vending. Vannet til Tonje gikk. Plustelig var vi på Ullevål og skulle ta imot sønnen vår, skriver Sleperud på Instagram.

Hun skriver videre at hun er utrolig stolt over samboeren, og at hun virkelig fikk frem urkvinnen i seg under fødselen.

Varte i over to døgn

Garvik har også delt gladnyheten på Instagram. Hun gir uttrykk for at fødselen ikke skjedde uten dramatikk.

– Det ble 47 timer med rier, hvorav 5 timer med pressrier. Det ble hovent ansikt og sprengte blodkar i hele ansiktet og i øyet.

– Det ble null søvn og stilt spørsmål til om livet i virkeligheten er verdt å leve, og hvordan i alle dager det kan være så mange mennesker i verden, fortsetter hun.

– Jeg er stolt

Det tok 49 timer fra vannet gikk til gutten kom til verden natt til lørdag, skriver Garvik. Da var også alt glemt.

– Lene var en entusiastisk hjelper, med bekkenbunnsmassasje og støttende ord underveis. Ikke minst fikk hun æren av å ta i mot sønnen vår da han kom og klippe navlestrengen.

– For et team vi var, underveis, alle tre. Jeg er stolt av oss.

Garvik takker også Ullevål sykehus for hjelpen, og Positiv Fødsel for tips og triks.

Føler seg heldige

Fra før har Garvik og Sleperud sønnen Max, som kom til verden i fjor høst.

Da paret i mars offentliggjorde at de ventet barn nummer to, sa de til God Kveld Norge at tiden fremover kom til å hektisk.

– Men Max er en perfekt førstegangsbaby, nesten litt sånn baby for dummies. Han er så rolig og snill, så vi er spente på hvordan neste blir.

Sleperud sa at de er veldig heldige som har muligheten til å bli gravid igjen så raskt.

– Jeg hadde jo aldri klart å gå gravid igjen bare fem måneder etter første kom, så det er jo en stor positiv del med å være to jenter som får barn sammen.