KBK raknet etter drømmestart

Hjemme mot Odd ledet Kristiansund med to mål til pause. Men så raknet det - igjen.

Kristiansund - Odd 2-2 (2-0)

Se alle målene i videovinduet øverst!

Forrige gang Kristiansund vant en fotballkamp var i desember i fjor. Da ble Vålerenga slått hjemme på Nordmøre.

Etter at hjemmelaget ledet 2-0 til pause var håpet om sesongens første seier så absolutt til stede.

– Dette er ikke bare resultatet de trenger, men i dag ser de ut som gode gamle KBK, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah i pausen av kampen.

Men 2-0 fordel KBK ble til 2-2 i løpet av andreomgangs ti første minutter. Uavgjortresultatet betyr at KBK tar sesongens andre poeng.

– Det er litt typisk, sier KBK-trener Christian Michelsen til discovery+ etter kampslutt.

Han utdyper:

– Vi går litt tom etter hvert. At vi tar ett poeng i dag er et steg i riktig retning. Det er skuffende at vi ikke sitter igjen med seieren etter den starten.

KBK-spiss Bendik Bye stemmer i.

– Det er tungt at det ikke blir tre poeng i dag. Vi ønsker å gå ut i andreomgang slik som vi gjorde i den første. Helt hva som skjer, vet jeg ikke, sier spissen fra Steinkjer.

Enorm start

Andreas Hopmark har spilt i KBK i hele sin karriere. Før ti minutter var spilt satte 31-åringen inn hjemmelagets første med med hodet.

Bendik Bye doblet ledelsen for hjemmelaget etter 20 minutter med sin andre scoring på to kamper, og da begynte lukten av tre poeng for alvor å ankomme Kristiansund Stadion.

Ny spenning

Men sekunder etter at andreomgang var sparket i gang kom kalddusjen på seiershungrige KBK-supportere. Filip Jørgensen stakk fram foten og reduseringen var et faktum.

Og ti minutter senere var utligningen et faktum: Evigunge Espen Ruud gjorde som han har gjort mange ganger før - fant nettmaskene med et velplassert skudd.

Flere mål ble det ikke - Odd og KBK delte poengene.