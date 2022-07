Sprangridning-Geir (62) stygt skadet i fall: – Helt jævlig smerte

Sprangrider Geir Gulliksen (62) ble i fjor tidenes eldste norske OL-utøver da han deltok i Tokyo-lekene.

Søndag falt av hesten under et stevne i Sandefjord. Han beskriver fallet slik til TV 2:

– Jeg var maks uheldig som det går an. Hesten snublet på et lite hinder, og snublet da fremover. Han ble redd, bukket og skøyt meg opp i lufta, sier han og fortsetter:

– Så klamret jeg meg fast til hodet og nakken i 20 meter før han fikk panikk og slengte meg i et gjerde. Da landet jeg på en tynn treplanke i høyden. Det hadde ikke vært et problem om jeg landa fem centimeter borte, sier han.

Hestesport.no omtalte saken først.

De påfølgende timene etter fallet var ikke behagelig.

– Det var veldig vondt. Helt jævlig smerte, sier 62-åringen.

– Fyttihelvete

Verst gikk det ut over hofta, som var ute av ledd. Et komplisert brudd. Dermed bar det av sted til Ullevaal. Der fikk han to plater og ti skruer, for protese var ikke aktuelt.

– Hvis jeg skulle ri videre, så var det ikke ideelt. Det kan nemlig gå ut av ledd.

På Ullevaal fikk han heftige smertestillende.

– Det var som verdens beste dop. Fyttihelvete, verste drugs jeg har vært med på. Jeg var på en helt annen planet, sier han.

STORSLÅTT: Geir Gulliksen på hesteryggen i front av Eiffeltårnet i Paris. Foto: MARCO VILLANTI

Vil kjapt tilbake

Tirsdag ble han skrevet ut, og onsdag starter han opptreningen med fysioterapeut. Nå venter seks uker på krykker. Tiden skal han bruke på å trene seg sterk igjen.

Uansett ryker VM, som er i Danmark om to uker. I tillegg går han etter alt å dømme konkurransen i New York og Roma. Nå er målet å returnere til verdenscupstevne i Oslo i midten av oktober.

Selv om Gulliksen er 62 år, har skaden de siste dagene ikke gjort noe med tanken på å fortsette.

– Jeg skal komme kjapt tilbake, og det har ikke vært noe tema om å gi seg. Jeg skal være minst like god som før, sier han.

– Jeg legger meg ikke ned å griner.

OL-plassen i fjor fikk han på bekostning av datteren Victoria. Han kvalifiserte seg til finalen, men trakk seg da hesten Quatro fikk problemer. Da uttalte han at han satser videre mot Paris-OL i 2024.

– Det er fortsatt målet, sier han.