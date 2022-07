Siden den russiske invasjonen 24. februar har mange liv gått tapt.

Britisk etterretning anslår at omkring 15.000 russiske soldater er drept under krigen, mens ukrainske myndigheter hevder at antallet er nærmere 39.000.

I tillegg er flere millioner ukrainere drevet på flukt fra hjemlandet sitt, melder FN.

Krigen ser nå ut til stå stille, hvor ingen av partene gjør noen betydelige framskritt. Men det betyr ikke at det ikke kjempes harde kamper.

INTENSIV KRIG: Militæranalytiker Ander Puck Nielsen sier det er veldig interessant å se hva som foregår sør i landet. Foto: Kamilla Elming Lausten.

– Det er ikke stille ved frontlinjene. Her foregår det intensiv krig, hvor mye ammunisjon blir brukt, sier militæranalytiker hos Forsvarsakademiet i Danmark, Anders Puck Nielsen.

Planlegger «spektakulær» offensiv

Ifølge Nielsen kunngjorde Russland i begynnelsen av juli at de skulle ta en «operativ pause».

Men det er ikke klart om Russland nå har avsluttet pausen eller ikke.

Det mest interessante å følge med på nå er hva som skjer sør i landet, sier Nielsen til TV 2.

– Ukraina har kunngjort at de planlegger en spektakulær offensiv. De ønsker å gjenvinne tapte områder, og det er indikasjoner på at Ukraina har lansert dette offensive i sør i landet.



Indikasjonene Nielsen viser til er bombingen av broer over elven Dnepr i Kherson. Dette er broer som ble brukt til å forsyne russiske styrker i byen. Den store havnebyen Kherson er inngangsporten for frakt til resten av landet langs elven Dnepr, og falt til russiske styrker tidlig i invasjonen.



– Vi kan si at Kherson-regionen definitivt vil bli frigjort innen september, og alle planene til okkupanten vil mislykkes, sa Serhij Khlan, rådgiver til Kherson-guvernøren, i et intervju med ukrainsk TV søndag.



VIKTIG BY: Bildet viser Antonivskyi-broen over Dnepr-elven i russiskkontrollerte Kherson. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters

«Prakteksempel» i russisk media

Vinner Ukraina Kherson tilbake, vil det være et nederlag for Russland, ifølge Nielsen.

– Det blir da første gang Russland må innrømme et nederlag siden mars måned. Det kan bli vrient for Russland, sier han.

Spesielt ettersom Russland har nevnt byen Kherson mye i media.

– Russiske medier har omtalt Kherson som et prakteksemplar på en russiskkontrollert by. Det er ganske uforutsigbart hvordan Russland vil reagere om de taper byen, sier han.

Våpenleveranse avgjørende

Ukraina er i prosessen med å ruste opp militæret sitt. Denne opprustningen avhenger av en videre våpenleveranse fra Vesten.

– Russland er fortsatt en sterk militærmakt som presser på, men de har et seriøst problem med å få nok soldater. Begge sider mister utstyr og soldater, så vi må bare vente å se hvem som holder ut lengst, sier Nielsen.

Forsyningen av våpen fra Vesten kan være med å forandre dynamikken i måten landene krigfører på. Rakettsystemer sendt fra USA har gjort det mulig for Ukraina å treffe mål fra lengre rekkevidde.

Rakettsystemet har en rekkevidde på opp til 80 kilometer. Med dette kan ukrainske styrker treffe mål på langdistanse.