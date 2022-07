Salvesen buet på av egne supportere

Spissens dager i Drammen ser ut til å være over.

Strømsgodset - HamKam 1-1 (0-0)

Søndag kveld startet sørlendingen på topp hjemme mot HamKam. Før kampstart ble 26-åringen møtt med både applaus og buing fra hjemmefansen, kunne man høre på TV-bildene.

Fredag erfarte TV 2 at Bodø/Glimt og Strømsgodset er enige om en overgang for Lars-Jørgen Salvesen.

Det endte 1-1, men helt på tampen trodde hele Drammen at akkurat Salvesen hadde satt inn vinnermålet, men HamKam ble tildelt frispark i stedet.

– Han sier at han blir holdt igjen. Jeg må se om igjen. Surt. Det lugget litt i dag, sier Salvesen til Discovery om situasjonen helt på tampen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det, sier Salvesen på spørsmål om det var hans siste kamp i Strømsgodset-drakta.

– Hvis summen stemmer, viser det at jeg har gjort noe bra og har noe å bidra med, sier en hemmelighetsfull Salvesen.

Scoringene kom etter pause

Selve kampen ble av det jevne slaget. Etter en målløs førsteomgang tok Strømsgodset ledelsen etter at Ipalibo Jack fyrte av et prosjektil via stolpen etter 50 minutter. Nigerianerens tredje nettkjenning i Eliteserien denne sesongen.

Utligningen kom ved Kristian Onsrud, etter en flott gjennombruddspasning fra Kristian Eriksen. Da var det spilt 74 minutter på Marienlyst.

– Endelig satt den, det var deilig, sier Onsrud om sin første Eliteserie-scoring.

JUBEL: Kameratene jublet for utligningen. Foto: Tor Erik Schrøder

– Lugget

Salvesen var selv nære nettkjenning ved flere anledninger. Men det ble ingen vinner i Drammen, selv om Johan Hove og hjemmelaget desperat ropte på straffespark på overtid.

– Det lugget litt i dag. Touch og alt ... Ikke så fornøyd, var dommen fra Salvesen etter kampslutt.

1-1-kampen var HamKams niende uavgjortkamp denne sesongen.

– Vi må begynne å vinne kamper, hvis vi skal holde oss i divisjonen, sier målscorer Onsrud.

Strømsgodset ligger på sjetteplass med sine 22 poeng.