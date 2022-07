Kristoff spurtet til tredjeplass på Champs-Élysées

Se spurten i videovinduet øverst!

Jasper Philipsen var sterkest i spurten på Champs-Élysées på siste etappe i Tour de France.

– Jeg kan ikke tro det. Det er en barndomsdrøm som blir virkelig. Det kommer til å ta tid før det synker inn, sier Philipsen i seiersintervjuet.

Alexander Kristoff var med i kampen om seieren, men han ble nummer tre bak Philipsen og Dylan Groenewegen.

– I dag var vi fokuserte og prøvde å være der, og da var vi der oppe. Jeg manglet litt på Jasper i superslag, men det var «close» bak der, så det var bra, sier Alexander Kristoff til TV 2.

Caleb Ewan og Alexander Kristoff knuffet med hverandre på oppløpet. Australieren skal ha vært lite fornøyd med spurten til Stavanger-karen.

Klarte ikke å dy seg – gikk rett i angrep

– Caleb (Ewan) var ikke helt fornøyd med meg fordi han mente at jeg sperret ham, men jeg følte at jeg kom på rett linje og at det var kamp om hjul, sier Kristoff.

– Vi kjempet om det samme hjulet, men jeg følte at jeg var klart foran ham. Jeg byttet ikke mer linje enn de andre. Jeg føler at jeg gjorde en «fair» spurt, sier 35-åringen.

Kaller Kristoff treg og gammel

Ewan mener Kristoff presset ham mot gjerdet.

– Det er irriterende når en treg spurter kommer i veien. Han vet at han ikke kommer forbi de raskeste. Han vet at han ødelegger for meg. Det er frustrerende, sier Ewan til TV 2.

– Kanskje han er for gammel til å innse egne feil, sier han.

Ewan har hatt en tung Tour de France uten etappeseier.

– Det er helt håpløst. Han har fri bane der han er, og så kommer Kristoff ut på siden. Ewan vil ut på den siden Kristoff allerede er, men der kan ikke han kjøre. Det er utrolig sutrete og et lavmål av Caleb Ewan, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes om Ewans kritikk.

Vingegaard måtte avbryte seierstalen: – Sorry!

Pogacar-angrep

Jonas Vingegaard kom trygt i mål og er sammenlagtvinner av Tour de France 2022. Tadej Pogacar ble nummer to i sammendraget, mens Geraint Thomas kom på tredjeplass. Vingegaard tok også klatretrøyen, mens lagkamerat Wout van Aert vant den grønne trøyen. Pogacar tok den hvite ungdomstrøyen for tredje år på rad.

– Det er helt utrolig. Nå har jeg endelig vunnet Tour de France. Nå kan ingenting gå galt, sier Vingegaard.

Med seks kilometer igjen til mål forsøkte Filippo Ganna, Geraint Thomas og Tadej Pogacar (!) å stikke, men Andreas Leknessund tettet luken fint.

– Thomas, Ganna og Pogacar er ikke ne trio man vil slippe, så jeg tenkte et øyeblikk å gå etter. Ble det luke, kunne jeg sitte med. Hvis ikke ville det bli nøytralisert. Begge deler er gunstig. Jeg vet ikke om det gjorde at hele toget vårt gikk i stykker eller ikke. Det må jeg spørre om i bussen, sier Leknessund til TV 2.