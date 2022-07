Anne Dorthe (20) yppet seg i Tour-premieren - tok nesten klatretrøya

Uno-X-rytter Anne Dorthe Ysland prøvde seg på klatretrøyen i Paris, men det holdt akkurat ikke i tidenes første Tour de France-etappe for kvinner.

For første gang i historien skal også kvinnene få sykle Tour de France. Søndag gikk første etappe i Paris fra Eiffeltårnet til Champs Elysées - noen timer før herrene skal sykle på de samme veiene.

– Det føles litt surrealistisk faktisk. Vi tenker at det er et normalt ritt, men det er noe helt spesielt. Det er Tour de France, sa Uno-X-rytter Joscelin Lowden til TV 2 før rittstart.

Se spurten i videovinduet øverst!

Sentral i front i store deler av løpet var den norske 20-åringen Anne Dorthe Ysland. Hun gikk i et brudd som jaktet klatretrøyen på den relativt flate etappen i Paris-gatene.

Anne Dorthe (20) yppet seg: – Jeg var så sur, det var så nære

– Det var helt rått. Fyfaen for en opplevelse. Jeg skal ikke banne nå... sier Ysland rett etter etappen.

Trønderen prøvde å rykke i fra resten av bruddet, men stivnet og tapte kampen for Femke Markus på oppløpet.

Etter målgang var Ysland noe skuffet over at det glapp.

– Jeg var så sur, det var så nære. Planen var å gå for klatretrøya, men det kostet alt for mye. Jeg prøvde å være kald og ha is i magen, men de kom fort, og da kunne jeg ikke vente. Jeg er fornøyd, men det er kjipt. Kanskje kunne jeg tatt det om jeg hadde spilt kortene annerledes.

TV 2s sykkelekspert Emma Johansson mener hun ikke kunne løst det annerledes når hovedfeltet kom fort like bak.

– Hun gjorde absolutt det hun burde gjøre. Hun er ikke den kjappeste, og feltet nærmet seg, sa Johansson.

DEBUTEN: Det var en historisk begivenhet i Paris søndag. For første gang får kvinnene kjøre Tour de France . og det på ærverdige Champs Elysées. Foto: Michel Euler

Bruddet ble innhentet, og det ble massespurt i paradegaten. Der vant Lorena Wiebes fra Nederland.

– Det var fantastisk. Jeg er veldig glad, sier Wiebes.

Norske Uno-X er med i Touren, og i tillegg til Ysland er Mie Bjørndal Ottestad fra Norge med i rittet.

Tour de France går over åtte etapper frem til 31. juli.