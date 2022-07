Oppløftende omikron-funn: – Gode nyheter

Det er over et halvt år siden omikronvarianten av koronaviruset kom til Norge. Varianten viste seg å være ekstra smittsom, og har siden februar dominert her i landet og senere utviklet flere mutasjoner.



Den nyeste varianten av omikron, som nå dominerer i Norge og de fleste andre europeiske land, er omikron BA.5. En ny dansk studie som ble publisert forrige uke har sett på hvor beskyttet vi er mot denne nye varianten av omikron.

Lavere risiko med omikron

Nesten 170.000 mennesker som ble testet for korona i Danmark i tidsperioden april til juni 2022 har deltatt i studien.



Studien, som enda ikke er fagfellevurdert, viser at danskene som hadde tre vaksinedoser og tidligere hadde gjennomgått omikronsykdom hadde nesten 94 prosent mindre risiko for å bli smittet av den nye mutasjonen enn andre.

Kun 98 personer av nesten 170.000 testet positiv etter tre vaksinedoser og tidligere gjennomgått omikronsykdom.

Studien viser også at mRNA-vaksinene til Pfizer og Moderna fungerer godt mot den nye mutasjonen omikron. Kun omtrent 5000 av de 170.000 som var en del av studien og hadde tre vaksinedoser, testet positivt.

BESKYTTER: Studien viser at mRNA vaksinene beskytter godt mot også omikron Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Omikron over andre varianter

Forskerne fant også at tidligere gjennomgått sykdom av alfa- eller delta-varianten av koronaviruset ga en viss beskyttelse, men denne beskyttelsen var betydelig lavere enn hos de som hadde hatt en omikron-variant tidligere.

En av forskerne bak den danske studien, Palle Valentiner-Branth, sier til dansk TV 2 at selv om vi ikke vet hvilken koronavariant som vil dominere neste år, hadde omikron vært det mest ønskelige.

– Hvis det er omikron som blir videreført, så er det gledelig for oss, for da er mange mennesker godt rustet, sier han til kanalen.

Ikke overraskende

Professor og immunolog ved UiO, Anne Spurkland, mener de danske funnene ikke er overraskende, men fortsatt en gladnyhet.

– Studien viser at immunforsvaret vårt reagerer på omikron som den skal, sier hun.

IKKE OVERRASKET: Immunolog Anne Spurkland mener funnene fra den danske studien bekrefter at kroppen reagerer som den skal på omikronvarianten. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun mener også funnene om delta og alfa har en naturlig forklaring.

– Det at det ser ut til at årsaken til at man er mer beskyttet etter omikroninfeksjon enn delta og alfa, kan ha den enkle forklaringen at det har gått lenger tid siden de var dominerende.

Hun opplever at den danske studien er troverdig.

– Danmark har hatt en enorm testkapasitet, og i perioder har de klart å teste hver fjerde innbygger en gang i uken. Det styrker studien. Det er viktig å påpeke at studien ennå ikke er fagfellevurdert, men utfra det jeg kan se, så er dette et bra stykke arbeid, sier Spurkland.