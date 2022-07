Fotballryktene: – Storklubb trapper opp jakten på Ronaldo

Atletico Madrid har forsterket deres forsøk på å signere Cristiano Ronaldo. Portugiseren har som kjent ikke vært med på sesongoppkjøringen til Manchester United denne sesongen.

Samtidig vil Atletico sette Antoine Greizmann på overgangslisten, melder The Times.

Se Erling Braut Haalands debutmål for Manchester City i videovinduet øverst!

The Mirror hevder at United nå vil la Ronaldo forlate Old Trafford - på lån. I så fall må han utløse klausulen i kontrakten som gjør at kontrakten utvides med ett år, slik at han kan returnere etter lånet.

Barcelona gir seg ikke i kampen om Jules Kounde. Da må de øke budet til Chelsea som skal være på rundt 660 millioner kroner, skriver Sport.

Skal Chelsea mislykkes i jakten på Sevilla-stopperen, så kan landsmann Presnel Kimpembe være et alternativ, melder Express.

Robert Lewandowski dro til Barcelona, og da øker behovet for en spiss hos Bayern München. Det kan være Harry Kane. Tottenham-spissen vil ikke utelukke en overgang neste sommer til Tyskland, skriver Bild.

Mail rapporterer at Chelsea og Manchester City kan glemme Neymar. Det har vært rykter rundt 30-åringen, men han vil bli i PSG.

Manchester United har ikke vært bortskjemte med gode høyrebacker de siste årene, og nå skriver Calciomercato at Denzel Dumfries kan være på vei inn.

The Sun skriver melder at Newcastle vil kjøpe Harvey Barnes, men Leicester krever over 500 millioner kroner for vingen.

Timo Werner ser ut til å forlate Chelsea denne sommeren for å sikre nok spilletid før fotball-VM i november, skriver Sky Sports.

Everton skal være klare til å selge Dele Alli etter bare seks måneder på Merseyside, melder The Sun.

The Mirror skriver at Roma kan være neste destinasjon for Eric Bailly. Der kan United-stopperen bli gjenforent med José Mourinho og Nemanja Matic.