Her skal 60 000 mennesker samles: – Det vil ta tid å komme seg hjem

Bandet Rammstein inntar scenen på Bjerke travbane i Oslo søndag kveld. Men Ruter og politiet advarer og sier at kollektivtransporten i området ikke er tilstrekkelig.

– Dette kommer til å bli en helt unik opplevelse, sier Jørgen Aass.

Han er sikkerhetssjef under søndagens Rammstein-konsert på Bjerke travbane. Der skal 60 000 mennesker samle seg for å se det tyske metallbandet, som er særlig kjent for sine spektakulære sceneshow, med fyrverkeri og ikke minst pyroteknikk.

Ni dager med opprigging, 108 trailere som kjører utstyr til og fra konsertområdet og en 36 meter høy scene. Mannskapet er på hundrevis av folk.

– Det er et omfattende planleggingsarbeid som er lagt bak her, og det er en omfattende publikumslogistikk, sier Aass.

OMFATTENDE PLANLEGGING: Sikkerhetssjef, Jørgen Aass, forteller at de har brukt rundt et halvt år på å planlegge hvordan publikum skal fraktes til og fra området. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Ruter er bekymret

Pressekontakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, sier til TV 2 at de er bekymret før kveldens konsert. Ruter mener at kollektivtilbudet i området ikke er bra nok til å håndtere såpass mange mennesker.

– Vi ønsker alle som skal delta en god konsert, men vi er bekymret for Bjerke som arena. Området er ikke dimensjonert for logistikken som kommer med rundt 60 000 publikummere.

Jørgensen bruker Ullevål stadion som et eksempel på et sted, hvor publikum har gode kollektivalternativer.

– Der er det lagt opp til at publikum kan gå rett til t-banen etter konsert eller fotballkamp. Bjerke har ikke den infrastrukturen, og da må folk være tålmodige, sier han.

BEKYMRET: Pressekontakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, er bekymret før søndagens konsert. Han sier at transporten av 60 000 mennesker vil bli en stor utfordring. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Ber folk smøre seg med tålmodighet

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Per Ivar Iversen ber folk smøre seg med tålmodighet.

– Det vil ta tid å komme seg hjem etter konserten. Det er det eneste som er sikkert, sier operasjonslederen til TV 2.

Tilreisende anbefales å komme til konsertområdet til fots eller med kollektivtransport.

Det er nemlig et fåtall av parkeringsplasser i området.

Har satt opp shuttlebusser

Arrangøren selv, sier de har kontroll, og at det i utgangspunktet ikke er noen steder i Norge som er dimensjonert for å håndtere 60 000 mennesker.

– Uansett hvor vi hadde vært måtte vi ha tilpasset transportkapasiteten. Vi har et kjempeapparat for å håndtere det som ikke ordinær rutetransport klarer, sier sikkerhetssjef Jørgen Aass.

Det er blant annet satt opp shuttlebusser. Arrangøren regner med å få transportert 25 000 publikummere i disse rett etter konserten.

– Det er også positivt for oss om publikum må gå et stykke. Det vil være med på å spre mengden. Publikummerne kan velge selv om de vil stå i kø til t-bane, shuttlebusser, eller om de ønsker å ta beina fatt og komme seg raskt ned til byen.

Veier sperres

Politiet opplyser på Twitter at flere veier rundt Bjerkebanen vil stenges søndags kveld. Det vil si at all trafikk rundt riksveg 4, Årvollkrysset sperres.

Brannvesenet har også gitt bandet tillatelse til scenefyrverkeri under konserten.

– Bandet er kjent for å ha mye flammer og effekter. Det pyrotekniske showet vil pågå under HELE konsertens varighet, melder brannvesenet i Oslo.