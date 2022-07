Her er kjendis-hvalrossen

TV 2 er søndag, sammen med Fiskedirektoratet, med ut på utkikk etter hvalrossen Freya.

Torsdag opplyste direktoratet at det kan bli nødvendig å flytte hvalrossen.

På spørsmål om denne vurderingen fortsatt gjelder søndag svarer de:

– Ut i fra det vi har observert i helgen, vurderer vi ikke lengere å flytte Freya, sier seksjonssjef ved Sjøtjenesten Rolf Harald Jensen til TV 2.

Begrunnelsen er at hvalrossens atferdsmønster tilsier at hun er ved god helse og har det bra. Derav er det på nåværende tidspunkt ingen grunn til å flytte Freya, ifølge Jensen.

Trives med fiffen

Den siste tiden har Freya oppholdt seg i et av Norges dyreste strøk i Bærum. Lørdag ble hun funnet liggende i en småbåt i Snarøykilen.

Like før klokken 11 er kjendis-hvalrossen nok en gang funnet på samme sted i Snarøykilen søndag.

– Hun ser ut til å være i god kondisjon, og har det behagelig og bra, sier Jensen til TV 2.

Han legger til at det er beklagelig at hvalrossen gir båteiere materielle skader på båtene sine.

I løpet av sommeren har hun beveget seg langs kysten flere steder i Sør-Norge.

Torsdag kom Bymiljøetaten i Oslo med en tydelig advarsel om å holde avstand til henne.

Hold avstand

Fiskeridirektoratet sendte lørdag ut en pressemelding med oppfordring til folk om å holde avstand fra Freya.

Den 600 kilo tunge kjendisen skal foreløpig være ved god helse. Men for at dette skal vedvare, må hvalrossen få være i fred.

Til tross for at dyrearten normalt sett ikke utgjør en fare for mennesker, enn så lenge man holder avstand, kan de angripe dersom der føler seg forstyrret eller truet.

Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner.