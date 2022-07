– Russland har mislyktes fullstendig

I fem måneder har Russland drevet en angrepskrig i Ukraina. Nå mener sjefsforsker ved FFI, Sverre Diesen, at makten ligger i Vestens hender.

I 150 dager har krigen herjet i Ukraina.

Myndighetene i Kreml, Russland, omtaler den fullskala invasjonen av Ukraina konsekvent for en «spesiell militær operasjon».

Russland ønsket en rask avvæpning av den ukrainske forsvarsstyrken, og flere eksperter forespeilte en tidlig russisk seier. Men som følge av strukturelle svakheter i det russiske forsvaret, sterk forsvarsvilje hos ukrainerne og våpenforsyninger fra Vesten, falt planen om en tidlig seier i grus.



Istedenfor har krigen blitt en langvarig og blodig krig. I juni opplyste ukrainske myndigheter at de taper mellom 100-200 soldater om dagen i Donbas alene.

Britisk etterretning anslår at omkring 15.000 russiske soldater er drept under krigen, mens ukrainske myndigheter hevder at antallet er nærmere 39.000.

Til nå har FNs høykommissær for flyktninger bekreftet at 5.110 sivile er drept som følge av krigen, mens 6.752 er bekreftet skadd. FN forventer selv at antallet er mye høyere. Nær 6 millioner ukrainere er drevet på flukt, ifølge FN.

Flere frykter også at krigen nå også vil ramme verdens fattige land, i det kornproduksjonen og eksporten i Ukraina tynes av krigen.

Inkompetanse fra russerne

Fredag 22. juli inngikk Russland og Ukraina en avtale om at Ukraina skulle få eksportere korn. I avtalen heter det at lasteskip som frakter korn skal få sikker passasje gjennom Svartehavet, under tilsyn av en koalisjonsgruppe med representanter fra Russland, Ukraina, Tyrkia og FN.

Under 24 timer etter avtalen var signert, gjennomførte russiske styrker et missilangrep mot havnebyen Odesa. Søndag ble angrepet bekreftet av russiske myndigheter.

Ukraina har 22 millioner tonn med eksportklart korn og solsikkefrø, ifølge ukrainske myndigheter. Verdens matvareprogram (WFP) har advart mot ødeleggelsen av ukrainske kornlagre, og sier det kan føre til økt globalt sult og hungersnød.

Brannvesenet i Odesa jobbet lørdag med å få kontroll og oversikt over skadeområdene hvor missilene traff lørdag. Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES – Handout via REUTERS

FNs generalsekretær António Guterres sier han fordømmer det russiske rakettangrepet.

Det har også EUs utenrikssjef, Josep Borell. Bridget Brink, USAs ambassadør i Kyiv, hevder at Russland fortsetter å bruke mat som våpen.

General Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til TV 2 at dette kan være en maktspill fra russisk side, men også et symptom på dårlig intern kommunikasjon.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det kan strekke seg ned til å være et utslag med inkompetanse fra russisk side. Det vil si at den sentrale politiske og militære ledelsen ikke har fullstendig kontroll – til enhver tid – på hva lokale sjefer foretar seg på sine fronter, sier generalen til TV 2.

Mislykkes fullstendig

Diesen konkludere med at Russland har mislyktes fullstendig, strategisk sett.

– I hvert fall i forhold til sine opprinnelige mål, sier Sverre Diesen.

Han begrunner det med at Russland kun har lyktes i å ta kontroll over rundt 20 prosent av ukrainsk territorium.

I tillegg har de ikke evnet å fjerne president Volodymyr Zelenskyjs regjering fra makten, og at et mer eller mindre samlet Vesten fortsatt gir militær og humanitær støtte til Ukraina.

– Og selv i forhold til denne beskjedne militære fremgangen, så har Russland betalt en enorm pris, både politisk militært og økonomisk, slår Diesen fast.

Russland stagnerer i øst

Richard Moore, sjef for den britiske etterretningstjenesten MI6, sa nylig at Russland sliter med logistikken i Donbasregionen øst i Ukraina, ifølge CNN Politics.

Moore sa utfordringene til Russland skyldtes vanskeligheter med å erstatter tapene av både soldater og materiell, og at den russiske offensiven «er i ferd med å gå tom for damp».

Men i en forlengelse av Moore sin uttalelse, sier Diesen at det nå er Vesten som dikterer tempoet og utfallet av krigen i Ukraina.

Richard Moore, sjef for den britiske etterretningstjenesten MI6, mener Russland sliter med å gjenoppta det offensive initiativet. Her fra en pressekonferanse i 2021. Foto: Matt Dunham / AP Photo

– Dersom Vesten går lei av krigen, og slutter å støtte Ukraina militært, så har russerne ressurser til å slite ned Ukraina. Det er vesten som bestemmer hvordan dette skal gå.

Han bygger utspillet sitt på Ukrainas behov av å bli etterforsynt med avanserte våpensystemer og ammunisjon. Om Vesten fortsetter å sende forsyninger, mener Diesen at ukrainerne vil være i stand til å stanse den russiske offensiven.

– Og da har russerne ingen mulighet til å avgjøre dette militært, slår den tidligere forsvarsjefen fast.

Men Vesten har også et pressmiddel mot ukrainske myndigheter, for å tvinge frem en eventuell løsning og utgang for russerne.

– Vesten sitter med nøkkelen til utgangen på konflikten.