To palestinere drept i angrep på Vestbredden

To palestinske menn ble drept i et angrep i byen Nablus på Vestbredden natt til søndag, opplyser palestinske myndigheter.

To menn ble søndag morgen drept i den historiske byen Nablus på Vestbredden, etter at israelske styrker gjennomførte en militær aksjon.

Det bekreftes både israelske og palestinske myndigheter, skriver The Times of Israel.

Ifølge det palestinske helsedepartementet var de to drepte i alderen 25 og 28 år.

De opplyser at seks personer ble såret i angrepet. For to av dem er tilstanden kritisk. Alle de skadde skal være palestinske, ifølge en talsperson for det israelske grensepolitiet.

Siden mars har minst 52 palestinere blitt drept, hvorav de fleste har mistet livet i forbindelse med israelske militæraksjoner på Vestbredden. Til sammenlikning ble 10 palestinere drept i 2021, ifølge ReliefWeb – en humanitær informasjonsside.

I samme periode har 19 mennesker blitt drept, hovedsakelig i angrep fra palestinere.

Journalist drept

Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble skutt i hodet og drept under en israelsk militæroperasjon i Jenin på den okkuperte Vestbredden 11. mai.

FNs menneskerettskontor, palestinske myndigheter , Al Jazeera , CNN og Washington Post har alle gransket hendelsen og konkludert med at hun ble skutt av en israelsk skarpskytter.

Israelske talsmenn hevdet først at Akleh, som også hadde amerikansk statsborgerskap, ble drept av militante palestinere, men utelukket senere ikke at hun kan ha blitt skutt av en israelsk soldat. Det israelske forsvaret (IDF) fastholder at hun i så fall «på ingen måte ble skutt med vilje».

Kaller Israel for et apartheidregime

Tidligere i år valgte flere anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner omtale Israel som et apartheidregime.

Blant dem er Human Rights Watch, Amnesty og den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem.

Ulike rettigheter

Amnesty peker blant annet til Israels «segregering» i områder landet kontrollerer.

Organisasjonen mener palestinerne behandles på en måte som åpenbart oppfyller kriteriene for apartheid i folkeretten. Dette betyr ikke nødvendigvis at situasjonen er sammenlignbar med det tidligere apartheid-regimet i Sør-Afrika.

– Palestinerne behandles som en underlegen etnisk gruppe og blir systematisk fratatt sine rettigheter, sa organisasjonens generalsekretær Agnès Callamard i en uttalelse fra organisasjonen.

Myndighetene i Israel har avvist Amnestys anklager. Utenriksminister Yair Lapid har uttalt at organisasjonen «siterer løgner som spres av terroristorganisasjoner».

(NTB)