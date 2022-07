Bjerkeli Grøvdal på åttende-plass i VM-finalen: – Litt antiklimaks

Karoline Bjerkeli Grøvdal hang med i starten, men falt av midtveis på VM-finalen på 5000-meter i Eugene.

Bjerkeli Grøvdal våknet litt utover i løpet, og tok igjen mange løpere når det var 1200 meter igjen. Det holdt til en åttende plass på 14.57.

– Det er en solid siste 1500 meter her, fortalte NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter løpet

– Løpsopplegget var litt merkelig, sa kommentator Jann Post.

– Rart løp

Selv innrømmer hovedpersonen at det ble et rart løp.

– Det blir litt antiklimaks når det blir et sånt type løp. Jeg kan ikke være skuffa for en åttendeplass, og det er bra. Det blir et løp som blir rart, og jeg kan ikke være med på rykket, forteller Grøvdal til TV 2 etter endt VM-konkurranse.

Hun innrømmer at løpsopplegget ble litt annerledes enn det hun hadde tenkt på forhånd. Og at hun er fornøyd med plasseringen.

– Jeg vet jeg kan springe raskere de siste fire rundene. Så det er kjipt å la medaljeplassene går. Men jeg løper for en åttendeplass. Det er jeg fornøyd med, men løpsopplegget ble litt annerledes, forteller hun.

Innrømmer det var surt

Hennes egen grense var nådd når rykket fra teten gikk.

– Det kommer til å være noen som sier at jeg burde vært med. Men jeg kjente at hvis jeg ble med, så er jeg over min egen grense. Og den er ømfintlig.

Hun sitter med en litt blandet følelse etter VM-finalen.

– Jeg ble nummer åtte, det kunne fort endt dårligere enn det. Det kan hende forsøket satt litt i, men det svarte bedre utover i løpet. Så det var litt surt at jeg ikke var litt nærmere teten. Men jeg kunne ikke gjort noe annerledes, avslutter hun til TV 2.

Gudaf Tsegay fra Etiopia tok gullet på 5000-meteren.

Karoline Bjerkeli Grøvdal ble nummer sju under OL i 2016.