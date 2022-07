Sammenlignes med Tysklands gull-keeper: – Merk dere navnet!

Se EM-semifinalene England-Sverige tirsdag og Tyskland-Frankrike onsdag fra 20.00 på TV 2 og TV 2 Play!

Lovordene har haglet om den 22-årige Twente-keeperen etter hennes prestasjoner i Nederland-målet i dette mesterskapet.

– Turneringens beste spiller for meg, uttalte Nederland- og Lyon-stjerne Danielle Van de Donk til Goal.com etter kampslutt.

“My player of the tournament,” says Daniëlle Van de Donk of Daphne van Domselaar in the mixed zone. #NED #WEURO2022 — Ameé Ruszkai (@ameeruszkai) July 23, 2022

– Hun har vært veldig imponerende. Hun har reddet oss mange ganger. Hun burde være veldig stolt, sa Jill Roord til TV 2 om lagvenninnen.

– Vi er vitne til EMs største gjennombrudd av denne unge keeperen, sa fotballekspert Yaw Ihle Amankwah i TV 2-studio.

I kvartfinalen mot Frankrike lørdag, vartet 22-åringen opp med 10 redninger – mer enn noen annen keeper har gjort i én kamp hele dette EM, ifølge statistikktjenesten Opta.

Blant dem en utrolig reaksjon på et hodestøt fra den franske stopperkjempen Wendie Renard i det 93. minutt:

Her redder hun ekstraomganger for Nederland

– Det er en vanvittig redning av sisteskansen. Daphne van Domselaar, merk dere navnet! utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Nederland-trener Mark Parsons dro opp fotballhistorie da han på pressekoneransen etter kvartfinalen skulle sette ord på van Domselaars prestasjoner i dette mesterskapet.

– Det har ikke vært en keeper siden Nadine Angerer i 2013 som har spilt slik i et EM. Dette var virkelig spesielt, sa den britiske Nederland-sjefen ifølge Voetbal International.

Tyske Angerer vant prisen som årets spiller i verden i 2013 etter å ha ledet Tyskland til EM-gull i finalen mot Norge, der hun blant annet reddet to straffespark i finalen.

Tyskland-keeper Nadine Angerer redder straffesparket fra Trine Rønning i EM-finalen 2013. Foto: Andersson, Sören

Van Domselaar holdt Nederland til ekstraomganger mot Frankrike, men der måtte selv hun gi tapt.

22-åringen fikk fingrene på straffesparket fra Eve Perisset i den første ekstraomgangen, men ikke nok til å avverge scoringen som sendte Frankrike til deres aller første EM-semifinale noensinne.

– Jeg er selvfølgelig skuffet. Vi kjempet som et lag. Det har ikke helt gått opp for meg at det er over, sa den 22-årige nederlenderen til TV 2 etter kampen.

Da hun reiste til England for tre uker siden, hadde den 22-årige Twente-keeperen forberedt seg på å sitte på benken og ta til seg erfaring i sitt første mesterskap.

20 minutter ut i Nederlands åpningskamp mot Sverige, ble førstekeeper Sari van Veeneendal skadet og van Domselaar måtte i aksjon.

Førstekeeper Sari van Veenendaal (t.h.) gir Daphne van Domselaar noen siste ord før 22-årigen ble kastet ut i EM-debuten i åpningskampen mot Sverige. Foto: LEE SMITH

Siden har hun stått som en bauta bakerst for Nederland og imponert en hel fotballverden med sin ro, gode fotarbeid og kampavgjørende redninger.

– Det har vært en berg-og-dalbane, beskriver van Domselaar selv.

– Det har egentlig bare gått bedre og bedre for meg og jeg føler meg i mitt livs form. Dessverre er dette eventyret over. Jeg kunne fortsatt i tre uker til hvis det var mulig, fortsatte keeperen med et lite smil.

