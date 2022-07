Brukte «kvartfinale-spøkelset» som motivasjon: – Vil bevise at vi kan gjøre det

Onsdag fra 20.00: Se EM-semifinalen mellom Tyskland og Frankrike på TV 2 og TV 2 Play.

1-0-seieren over Nederland i ekstraomgangene lørdag kveld, var en historisk bragd for det franske fotballandslaget.

– Det er første gang at vi tar oss videre fra kvartfinalen i EM, så vi er veldig glade, sier Frankrike-spiss Kadidiatou Diani til TV 2 etter kampslutt på New York Stadium i Rotherham.

For aldri tidligere har Frankrike nådd lenger enn en kvartfinale i et EM.

Ti år har også gått siden sist de spilte semifinale i et mesterskap i det hele tatt (OL 2012) – en «forbannelse» laget og trener Corinne Diacre har blitt påminnet en rekke ganger før de skulle ut i kvartfinaleoppgjøret mot Nederland.

– Det var en motivasjon for oss, sier Diani til TV 2.

– Vi vet at dette franske landslaget er kapable til å vinne en mesterskapstittel, og vi ønsker å bevise det. Det blir ikke lett, for alle lagene her er veldig gode, men vi vil bevise at vi kan gjøre det, fortsetter PSG-spissen.

Frankrikes-sjef Diacre var stolt av det laget hennes leverte i Rotherham lørdag kveld.

– Jeg er stolt fordi laget siktet seg inn på et stort mål og dette laget gir absolutt alt, sa Diacre i et intervju med UEFA etter kampen.

Eve Perisset (t.v) ble matchvinner mot Nederland med sitt straffemål. Her prater hun med landslagssjef Corinne Diacre etter kampslutt i Rotherham. Foto: FRANCK FIFE

Nå venter Tyskland i semifinalen førstkommende onsdag på Stadium MK i Milton Keynes.

Tyskerne har imponert i mesterskapet, men måtte virkelig slite for å sikre seg semifinalebilletten i kvartfinalemøtet med Østerrike.

– De er et veldig godt lag. Vi har møtt dem før og kjenner de derfor ganske godt, sier Diani om semifinalemotstanderen.

– Vi vet at de har mange gode kvaliteter. Vi vet at de er fysisk sterke og tekniske, så det blir ingen lett kamp, men vi er klare for det.

Onsdag fra 20.00: Se EM-semifinalen mellom Tyskland og Frankrike på TV 2 og TV 2 Play.