Martha Stewart i sorg etter påfugl-drap

Flere av påfuglene på en av gårdene til TV-personligheten Martha Stewart har blitt drept av prærieulver. Det opplyser hun selv på Instagram.

TMZ skriver at det antageligvis skjedde på gården hennes i delstaten New York.

– Hvil i fred Blue Boy. Prærieulvene kom i fullt dagslys og slukte ham og fem andre, inkludert fantastiske White Boy.

På Instagram har Stewart lagt ut en video som viser Blue Boy som står i hagen. I bakgrunnen har hun lagt på den berømte låten «Lets Get It On» av Marvin Gaye.

Før hendelsen hadde TV-personligheten 21 påfugler, ifølge TMZ. Hun spør også følgerne sine om hjelp.

– Noen forslag til hvordan man blir kvitt seks store og aggressive prærieulver, som har dyr smak når det kommer til fjørfe?

Stewart sier hun ikke lenger kommer til å la påfuglene sine få gå utenfor den lukkede hagen deres.

I tillegg vil hun sette opp et trådgjerde på toppen av gjerdet som allerede er der.

Dette er andre gang i år Stewart sørger over bortgangen til et av dyrene sine. TMZ skriver at katten hennes ble drept av hundene hennes i april.