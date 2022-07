Pellegrino våknet opp til at kjæresten fødte på badet – fulgte opp med hattrick mot Jerv

Amahl Pellegrino ble far til sitt andre barn i morgentimene lørdag og fulgte opp med å score hat trick i Bodø/Glimts 5-0-seier over Jerv i Eliteserien.

Bodø/Glimt reiste seg fra tapet i Champions League-kvalifisering, og knuste Jerv 5-0.

Amahl Pellegrino viste seg frem med et hat trick. Dermed fullførte han en særdeles spesiell dag.

Tidligere lørdag ble han nemlig far til sitt andre barn.

– Det har vært en kaos dag. Helt fra jeg sto opp og fruen tok imot barn nummer to på badet i dag. Det var ikke den beste oppladningen til kamp, gliste Pellegrino.

FOR EN DAG: 23. juli 2022 er nok en dag Amahl Pellegrino aldri vil glemme. Foto: Mats Torbergsen

Selv med fødsel på eget badegulv, ga fruen grønt lys til Pellegrino til å spille kamp.

– Hun var veldig klar på at jeg måtte dra på jobb, score mål for de to og det gjorde jeg, fortsatte han.

Med 5-0-seieren over Jerv fikk Bodø/Glimt en god opplevelse før returoppgjøret mot Linfield i Champions League-kvalifiseringen.

(©NTB/TV 2)