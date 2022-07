– Pogacar må ta en grundig evaluering

Etter å ha vunnet Tour de France sammenlagt to år på rad, måtte Tadej Pogacar se seg slått av Jonas Vingegaard i årets utgave.

– Faktisk er det første gang i proffkarrieren at han leder et etapperitt, men ikke vinner, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Så kan man spørre om det er et tegn på at han er på vei ned. Jeg tror selvfølgelig han kommer til å komme tilbake. Han ble nummer to i verdens råeste ritt, men han må justere ting og bli enda bedre hvis han skal klare å slå Vingegaard i 2023, mener Kaggestad.

Vingegaard vant Tour de France med god margin.

– Betaler prisen for det

Mads Kaggestad mener Pogacars stil kan ha kostet ham seieren.

– Han er utrolig offensiv, og han skjønner hva publikum vil ha. Han gir dem action. Jeg tror han betaler prisen for det, sier TV 2s ekspert.

– Jeg tror han må ta en grundig evaluering, og han vil nok gjøre ting annerledes, men jeg liker å se en ung rytter gå fro seieren igjen og igjen. Han kommer nok sterkere tilbake neste år, sier Kaggestad.

Pogacar tar også selvkritikk.

– En av mine største feil var opp til Col du Granon. Jeg var for motivert til å hente inn alle angrep. Det måtte jeg betale for, sier sloveneren om etappen han mistet den gule trøyen til Jumbo-Visma og Vingegaard.

Motiveres av Vingegaard

Pogacar virker ikke å være skremt av motstanden.

– Vi har fått en veldig god konkurrent i Jonas. Det er heller ikke bare ham, men i denne Touren har han vært best. Det er en tøff utfordring, men jeg ser virkelig frem til de neste årene, sier 23-åringen.

Pogacar varsler evaluering av Touren.

– Det kommer helt klart til å bli endringer, men vi har også vært uheldige med laget. Du vet aldri hvordan det kommer til å gå de neste årene, sier Pogacar, som mistet både Vegard Stake Laengen og George Bennett med korona, før Rafal Majka gikk ut med kneskade.

– Jeg er litt mer motivert nå, og jeg ser frem til nye utfordringer.

Pogacar mot Vingegaard kan bli en duell i mange år fremover.

– Store sammenlagtryttere har ofte bestemt seg for å kjøre Giro d’Italia etter å ha vunnet Tour de France, og så har vi ikke fått omkamp på de kuleste duellene fordi det for eksempel er for mange tempokilometer i Touren et år. Jeg håper Tour de France skjønner at de har en episk duell mellom de to hvis de lager fete ruter de neste fem årene, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.