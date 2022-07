Unggutt med klassescoring i viktig RBK-seier

19-åringen vartet opp med frisparkperle i 3-0-seieren over Tromsø.

Rosenborg - Tromsø 3-0 (2-0)

Godt over 90 minutter var spilt da en hittil ukjent 19-åringen trappet opp, og banket inn et frispark i vinkelen fra utkanten av sekstenmeteren.

Det er ingen selvfølge at det skulle ende slik i trøndersola lørdag kveld: Chrupalla gikk ut i lokalavisa Nidaros i februar og slaktet hvordan han var blitt behandlet av tidligere RBK-trener Åge Hareide og sportslig leder Micke Dorsin.

– Det er gøy når du jobber hardt og tar sjansen. Det er langt frem, han er 19 år og fortsatt uferdig. Men han viser tendenser, konstaterer Kjetil Rekdal til discovery.

– Jeg ble tatt om å ta den. Det var bare å utnytte sjansen, sier 19-åringen selv til rettighetshaveren etter kampslutt.

RBKs siste målscorer har fått sjansen på spissplass i skadefraværet av flere RBK-angripere - egentlig spiller han lenger ned på banen.

Chrupalla, født i Polen, tygger i disse dager på et tilbud om proffkontrakt fra RBK.

Scoret sitt første RBK-mål

Etter å ha stått over bortekampen mot Aalesund med hjernerystelse, var «løven» fra Singsaker, Ole Sæter, på plass i RBKs startellever. Men det var fra uventet hold scoringene kom for «troillongan»

Victor Jensen ble kampens første målscorer etter 38 minutter, lånesoldaten fra Ajax sitt første mål i RBK-trøya.

Minutter senere var det en ny RBK-spiller som tegnet seg på scoringslista for første gang denne sesongen. Erlend Dahl Reitan headet inn 2-0 på et frispark, og Klæbu-guttens første eliteseriescoring siden 15. august 2021 var et faktum.

Det var borte mot Mjøndalen på Nedre Eiker. 24-åringen scoret for øvrig i førsterundekampen borte mot Verdal i mai.

– Vært litt mas

Tromsø ble langt ifra utspilt på Lerkendal, men André Hansen i RBK-buret ble aldri satt på de største prøvene verken før eller etter pause.

Helt på tampen vartet altså innbytter Pawel Chrupalla opp med en vakker frisparkscoring.

– Han har en veldig god venstrefot. Det fikk han viste fram, sier Erlend Dahl Reitan om Chrupalla.

– Det har vært litt mas fra hovedtrener, så det var deilig at den satt i dag, fortsetter Dahl Reitan om egen nettsus.

– Et fantastisk mål, kommenterer RBK-trener Kjetil Rekdal.

Tapet betyr at Tromsø ikke har vunnet i Eliteserien siden 12. mai. Da ble Vålerenga beseiret hjemme på Alfheim.

Rosenborg forblir på femteplass med 25 poeng på sesongens 15 første kamper - tre poeng opp til Bodø/Glimt på tredjeplass.