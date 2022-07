Derfor erklærer WHO global helsekrise

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) overkjørte rådgiverne sine, og erklærte apekopper som en global helsekrise lørdag.

Det er den høyeste alarmen helseorganisasjonen kan slå.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier beslutningen til WHO var ventet.

– Det som er alvorlig, er at utbruddet har pågått i to måneder med stadig flere tilfeller i over 70 land, og man har ikke klart å stanse spredningen, sier han til TV 2.

Mer oppmerksomhet

Beslutningen til WHO medfører ingen større endringer i hvordan Folkehelseinstituttet (FHI) håndterer apekopper i Norge.

– Men vi kommer til å fortsette arbeidet som er allerede i gang. Vi støtter erklæringen og anbefalingene og følger disse, heter det i en uttalelse på Twitter.

Apekopper er erklært som internasjonal folkehelsekrise. Dette medfører ingen større endringer i hvordan FHI håndterer dette i Norge, men vi kommer til å fortsette arbeidet som er allerede i gang. Vi støtter erklæringen og anbefalingene og følger disse. — Folkehelseinstituttet (@Folkehelseinst) July 23, 2022

Når WHO erklærer dette som en helsekrise vil utbruddet få mer oppmerksomhet, sier Nakstad. Dermed vil flere land sette inn ressurser på å stanse spredningen.

– Det er viktig for å hindre at sykdommen blir endemisk i Europa og andre steder i verden hvor den ikke finnes naturlig fra før.

Apekoppviruset har denne uken passert 16.000 tilfeller i 75 land, ifølge WHO-sjefen.

Viktig å stanse utbruddet

Apekopper smitter bare gjennom tett kontakt med personer som er syke. For folk flest er det ingen grunn til å frykte denne sykdommen, sier Nakstad.

– Utbruddet av apekopper har så langt bare spredt seg i miljøer som har hatt tett kontakt med bekreftet smittede personer samt til enkelte husstandsmedlemmer.

– Hva skal folk gjøre for å unngå smitte?

– Her er det først og fremst snakk om at de som er i miljøer hvor de vet det er smitte, må være forsiktige, og at man følger de rådene som gjelder hvis man mistenker at man har blitt smittet.

Utbruddet av virussykdommen apekopper er en global helsekrise, fastslår Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: Cynthia S. Goldsmith og Russell Regner / CDC via AP / NTB

Dette bekymrer WHO

Nakstad peker på en ting som er litt problematisk med sykdommen.

– Man må faktisk isolere seg i ganske mange uker. Kanskje to til fire uker til og med, for å være sikker på at man ikke smitter andre.

Det er likevel viktig å få stanset utbruddet før det smitter over på smågnagere, forteller Nakstad. Slik at man unngår utbrudd blant mennesker igjen og igjen.

– Hittil er det bare i Sentral- og Vest-Afrika at apekopper har vært endemisk, og WHO er bekymret for at sykdommen biter seg fast på flere kontinenter.