Dansk maktdemonstrasjon – Vingegaard vinner Tour de France

Det ble ikke en mirakuløs snuoperasjon fra Tadej Pogacar i kampen om den gule ledertrøyen på 20. etappe.

Jonas Vingegaard var altfor sterk. Den danske 25-åringen tråkket rolig til mål i avslutningen da han skjønte at den gule trøyen var i havn.

– Det betyr alt. Det er virkelig, virkelig utrolig. Det er vanskelig for meg å sette ord på det. Det er det største man kan oppnå i sykling, og vi klarte det, sier Vingegaard.

Vingegaard trillet i mål 19 sekunder bak Jumbo-Visma-kamerat Wout van Aert, som vant etappen – sin tredje i årets Tour de France. Tadej Pogacar ble nummer tre, 27 sekunder bak van Aert.

– Jeg er rørt. Å være på vinnerlaget i Tour de France er veldig spesielt. I dag fikk vi et drømmescenario. Jonas er en så sterk fyr. Jeg vil takke alle lagkameratene. Det er utrolig, sier van Aert i seiersintervjuet.

FEIRING: Jonas Vingegaard ble tatt imot av kjæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida. Foto: TV 2

Tårevått i målområdet

I mål ventet kjæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida på Vingegaard.

– Å ha mine to jenter på mållinjen gjør at det betyr enda mer for meg, sier Vingegaard.

Med drøyt to kilometer igjen til mål fikk Vingegaard sleng på sykkelen i en utforkjøring. Dansken var på vei ut mot grøften, men han fikk akkurat reddet seg inn.

Vingegaard ledet med 3.26 på Pogacar før etappen. Den økte med åtte sekunder på lørdagens etappe.

Vingegaard må komme i mål på søndagens etappe på Champs-Élysées, men den regnes som en sjarmøretappe for sammenlagtrytterne.

Her holder Vingegaard på å gå i grøften

Leknessund topp 20

Andreas Leknessund ble beste nordmann på 19. plass, snaut tre minutter etter Wout van Aert.

Sven Erik Bystrøm ble nummer 69, snaut seks minutter bak van Aert.

Edvald Boasson-Hagen fulgte på 77. plass med 6.19 opp til vinneren.

– Det gikk vel omtrent som forventet. Jeg var greit innenfor tidsfristen, og det var målet. Det var en ganske lang tempo, så det tok sin tid, men jeg er her og klar for i morgen, sier Edvald Boasson-Hagen til TV 2.

Alexander Kristoff endte på 116. plass, 7.30 bak van Aert.

– Det gikk greit. Det var stille og rolig fra min side, men jeg kom meg fint til mål, sier Alexander Kristoff til TV 2.

Amund Grøndahl Jansen endte nest sist, men trygt innenfor tidsfristen. Nordmannen var drøyt ni minutter bak Wout van Aert.

