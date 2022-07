Rundspilte Jerv - Pellegrino med hat trick

Hjemmelaget var i en egen klasse da Jerv kom på besøk. Samtidig gjorde Amahl Pellegrino for alvor krav på toppscorertittelen.

Bodø/Glimt - Jerv 5-0

Etter fire strake kamper var Amahl Pellegrino tilbake i Bodø/Glimts startellever da Jerv kom på besøk.

Mer skulle ikke til for at hjemmelaget skulle finne tilbake storformen på solfylte Aspmyra.

Til pause sto det allerede 4-0, og Pellegrino hadde satt to av målene.

Gultrøyene ga seg ikke før fem baller hadde blitt satt forbi Øystein Øvretveit i Jerv-buret. Den siste scoringen var det selvsagt Pellegrino som sto bak, da han fullbyrdet hat tricket like etter pause. Dermed endte det 5-0.

– Sinnsykt morsomt å spille fotball i dag. Vi er ordentlig gode offensivt, sier Pellegrino.

– 1. omgangen var bra, 2. omgang var dårlig. Men totalt sett var dette veldig bra, sier Ulrik Saltnes.

Han var i det spøkefulle hjørnet. Det har versert rykter om festing i Glimt-leiren etter at podkasten "Glimt i øyet" meldte om fuktige byturer i det siste. Saltnes fleipet med det hele.

– Nå er det lørdag, så da skal vi ut å feste og drikke. Søndag restituerer vi, gliser kapteinen, mens lagkamerater ler i bakgrunnen.

– Hva flirer dere av? spør Saltnes ironisk.

– Kunne scoret ti

Trener Kjetil Knutsen var fornøyd med hva de regjerende seriemesterne leverte.

– Det var et steg i riktig retning. Vi kunne ha scoret ti hvis vi hadde hatt fokus og konsentrasjon i 90 minutt, sier trener Kjetil Knutsen.

Seieren kunne også vært enda større. Etter deres femte nettkjenning løftet Glimt foten av gassen, skal man tro Petter Bø Tosterud.

– Typisk at man slipper seg ned en del hakk etter en så dominerende omgang, sa Dicovery-kommentatoren minutter før slutt.

For Jerv var det kanskje like greit.

– Vi møter kanskje det beste laget på hjemmebane. De gir oss en leksjon i intensitet i form av press, ball, og spille enkelt. Vi er nyopprykket, og de spiller Champions League-kvalifisering, så det skal være forskjell. Men helst litt mindre enn i dag, erkjenner Jerv-trener Arne Sandstø.

Det var et annet Bodø/Glimt-lag som entret banen lørdag, enn det man hadde sett tidligere i uken. Tirsdag gikk nordlendingene på et sjokktap mot nordirske Linfield.

Onsdag er skal returoppgjøret spilles på Aspmyra. Der kan fort Pellegrino inntre i hovedrollen igjen. Bodø/Glimt må vinne om de skal holde liv i håpet om Champions League-spill.

Glimt i gammel storform

Det var Jerv som hadde den første sjansen i kampen, men etter det første minuttet hadde Glimt-toget fått opp farten.

Det første målet var det Victor Boniface som smalt i mål etter 13 minutter. Sammen med Hugo Vetlesen kombinerte spissen seg til en perfekt skuddposisjon, og lurte ballen inn i hjørnet bak Øystein Øvretveit.

To minutter senere måtte Øvretveit igjen se seg slått av den nigerianske spissen. Han ble spilt fri på blank kasse, men med Jerv-keeperen utspilt sto utrolig nok stolpen i veien.

Hjemmelaget fortsatte å rundspille Jerv under Bodø-sola. Gjestene fra Grimstad slapp billig unna da Glimts andre mål ble annullert.

I kommentatorboks mente Lars Bohinen at Jerv måtte endre kampplanen mens de fortsatt hadde sjansen.

– Det er nærmest et selvmål av Jerv å fortsette å spille på denne måten, sa Discovery-eksperten.

Da det ikke skjedde endringer, begynte målene plutselig å renne inn.

Først var det Pellegrino som sklei ballen i mål fra kloss hold, før Saltnes ble spilt alene med Øvretveit etter perfekt timet løp og pasning.

Like før pause fikk Glimt straffe. Eliteseriens toppscorer var sikker som banken mot Jervs straffespesielt. Etter Pellegrino andre scoring kunne Glimt gå i garderoben med en komfortabel firemålsledelse.

– Det føles godt. Det føles enda bedre ved at vi spiller en bra kamp, sa Pellegrino til Discovery i pausen.

Glimt kunne juble for en overlegen seier. Foto: Mats Torbergsen

Hat trick-helt

Pellegrino ga seg ikke med to scoringer. Det skulle ikke gå mer enn to minutter av andre omgang før vingen noterte seg for nok en scoring.

Joel Mvuka driblet seg inn i feltet før han rappet til. Øvretveit måtte gi en retur ut i farlig område. Der ventet Glimts farligste målscorer, og dyttet enkelt ballen i mål.

Flere skulle det ikke bli for den tidligere Kristiansund-spilleren. Etter 63 minutter ble han tatt av banen til fordel for Runar Espejord.

Det er det nok en helt spesifikk grunn til, i tillegg til de små skadeproblemene.

Onsdag kommer nemlig Linfield på besøk til Aspmyra, til en kamp Bodø/Glimt må vinne.

Etter Pellegrino-byttet ble det ikke flere scoringer. 5-0-seier er nok likevel J-feltet, og resten av Glimts supportere, mer enn godt fornøyd med.