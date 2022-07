WHO: Erklærer apekopper som en global helsekrise

På en pressekonferanse lørdag sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) at apekopper utgjør en global helsekrise.

Det er den høyeste alarmen helseorganisasjonen kan slå.

WHO har kun erklært en global helsekrise to ganger tidligere, med utbruddene av koronaviruset og polio.

– Vi har et utbrudd som har spredd seg over hele verden raskt og som sprer seg på nye måter, som vi forstår for lite om, men som oppfyller kriteriene for en helsekrise, sier WHO-sjefen.

Dette sier WHO om apekopper:

Overstyrte rådgiverne

WHOs ekspertgruppe møttes allerede i juni for å diskutere utbruddet, men mente den gang at det ikke utgjorde en global helsekrise. Denne uken møttes de igjen for å revurdere situasjonen.

Komiteens manglende evne til å komme til enighet understreker behovet for bedre prosesser for å avgjøre hvilke hendelser som representerer en global helsekrise, skriver New York Times.

Det er første gang generaldirektøren overstyrer sine rådgivere om å erklære en slik nødsituasjon.

Det at viruset nå er erklært en global helsekrise tjener mest som en bønn for å trekke inn globale ressurser og oppmerksomhet for å begrense utbruddet.

En økning i apekoppinfeksjoner har vært rapportert i flere land siden begynnelsen av mai. Det har ikke tidligere vært større utbrudd utenfor Vest- og Sentral-Afrika, hvor sykdommen lenge har vært endemisk.

Utbruddet av virussykdommen apekopper er en global helsekrise, fastslår Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: Cynthia S. Goldsmith og Russell Regner / CDC via AP / NTB

Fordeler vaksiner

Apekoppviruset har denne uken passert 16.000 tilfeller i 75 land, ifølge USAs folkehelseinstitutt CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

EUs beredskapsorganisasjon, Hera, har begynt arbeidet med å fordele apekoppvaksiner. Denne uka ble det kjent at Sverige får doser til om lag 1.500 personer.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste tirsdag at Norge vil få sine doser senere i sommer. Hvor mange er ikke kjent, men størrelsesorden vil være omtrent den samme som den Sverige mottar.

Ifølge FHI har den økende forekomsten av apekopper trolig sammenheng med at en stadig mindre del av befolkningen er vaksinert mot kopper, en vaksine som også gir beskyttelse mot apekopper.