Kompisene skal seile jorda rundt: – Tenkte det var tull

24-åringene fra Nøtterøy har nettopp lagt ut på sitt livs eventyr.

De har bestemt seg for å seile jorda rundt – med svært begrenset seileerfaring.

– Det blir nok en veldig bratt læringskurve, sier Jonas Selim.

Sammen med Marius Bakken, Jørgen Beck og Filip Floberg Jensen startet han turen fra Tønsberg for snart en uke siden.

Slik ble idéen til

Foreløpig har guttene kun kommet seg til Larvik hvor de siste forberedelsene på båten blir gjort. Snart begir de seg ut på en reise langt utfor norskekysten.

BARNDOMSVENNER: Nøtterøyguttene Jonas (t.v.), Filip, Jørgen og Marius (t.h.) har kjent hverandre fra de var små. Foto: Sailing Off Course

– Det er jeg som pitchet det inn for de andre guttene på en litt sen kveld, og så sa de omsider ja, sier Bakken.

Men de kastet ikke loss med en gang.

– Jeg tenkte det var tull i starten da han foreslo det, sier Selim og legger til:

– Men så kom han tilbake et år senere og sa at han skulle dra jorda rundt og spurte: «Skal dere være med eller ikke?», så da måtte vi jo bli med, da.

To år til sjøs

Guttene har planlagt i lang tid, og tenker at turen vil ta mellom to og tre år avhengig av hvordan det går.

– Vi skal vestover, følge Europakysten, krysse fra Gran Canaria over til Karibien og så hele kloden rundt, forklarer Floberg Jensen.

Guttene forklarer at ingen av dem hadde særlig mye erfaring med seiling fra før, og at de mer eller mindre har lært seg alt i løpet av det siste året.

AVSKJED: Det ble et tårevått farvel da guttene forlot brygga i Tønsberg søndag 17. juli Foto: Ludvik Blom

– Jeg var på seilbåt for første gang for omtrent et år siden, sier Beck.

De håper nå at de er godt nok rustet for turen, for som de selv sier: Man har ikke vært på en jordomseiling før man har vært det.

– Vi har mer erfaring enn vi hadde i fjor, men mye av turen er jo også læring, sier Selim og legger til:

– Det blir nok en veldig bratt læringskurve, hvert fall nå i starten.

– Sikker på at det går bra

Å tilbringe flere år i båt sammen, kan kreve sitt av vennskapet. Men guttene har god tro på at det kommer til å gå fint.

– Vi har aldri vært så mye oppå hverandre som det vi kommer til å være nå, men vi er jo barndomskompiser alle sammen, sier Beck og legger til:

– Det er ingen tvil om at vi kommer til å gå hverandre på nervene en eller annen gang.

Båten, en 50 fots seilbåt, har en lugar til hver av guttene og en gjestelugar. Her kan guttene få litt egentid, noe de håper bidrar til at det ikke blir alt for dårlig stemning.

– Jeg tror ikke det hadde gått hvis jeg skulle bodd på lugar med en av disse guttene her, sier Selim.

Fokuserer på opplevelsen

Guttene gleder seg spesielt mye til å dykke, surfe, spise mat og å bli kjent med mennesker rundt på ferden. De håper dette vil være noe de husker resten av livet.

– Jeg gleder meg til om 30 år så kan jeg si til barna mine: vi stikker dit, jeg kjenner noen der også har vi venner verden over, sier Selim.

Kompisgjengen påpeker at de har spart opp til turen i flere år og at de først og fremst reiser på tur for å lage gode minner.