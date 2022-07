Frankrike-sjefen nekter å ta i mot favorittstempel: – Har et spøkelse hengende over seg

De pekes på som favoritter før EM-kvartfinalen mot Nederland, til tross for at det er ti år siden sist det franske landslaget tok seg til en semifinale i et mesterskap.

Da Nederland-trener Mark Parsons stilte på pressekonferanse dagen før oppgjøret, hevdet han at det var de franske stjernene som gikk inn i kampen som favoritter.

– Jeg føler at alle har bestemt seg for at Frankrike skal vinne dette, men vi er ikke bare her for å selge billetter, uttalte den britiske Nederland-sjefen.

Knappe to timer senere satt Frankrike-sjef Corinne Diacre på samme podium og ble konfrontert med at Parsons kalte Frankrike favoritter.

– Nederland er regjerende europamestere. Hvis det er noen favoritt, så er det dem, svarte 47-åringen.

– Vi fortsetter å bli påminnet at vi aldri klarer å ta oss videre fra en kvartfinale, så jeg tviler på at vi er favoritter, fortsatte Frankrike-sjefen tørt.

2009-2022: Frankrike i mesterskap VM 2009: Exit i kvartfinalen mot Nederland etter straffekonkurranse. VM 2011: 1-3-tap mot USA i semifinalen. Tapte bronsefinalen 1-2 mot Sverige. OL 2012: 1-2-tap mot Japan i semifinale. Tapte bronsefinalen 0-1 mot Canada. EM 2013: Exit i kvartfinalen mot Danmark etter straffekonkurranse. VM 2015: Exit i kvartfinalen mot Tyskland etter straffekonkurranse. OL 2016: 0-1-tap mot Canada i kvartfinalen. EM 2017: 0-1-tap mot England i kvartfinalen. VM 2019: 1-2-tap mot USA i kvartfinalen. OL 2021: Ikke kvalifisert.



Under Diacres fem år som fransk landslagssjef, har «Le Bleus» aldri tatt seg lenger enn kvartfinale i et mesterskap.

Faktisk er det ti år siden sist Frankrike spilte en semifinale. I London-OL i 2012 tok franskmennene seg til semifinale, men tapte der mot Japan. Også i VM i 2011 ble det semifinale med påfølgende exit mot USA.

I EM-sammenheng har det franske landslaget aldri tatt seg til en semifinale.

– Uansett hvor mange stjerner de har og hva de leverer i gruppespillet, så klarer de på en måte «aldri» å ta seg videre fra kvartfinale. De har et slags spøkelse hengende over seg, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Kikker man på oddsmarkedet, er det likevel Diacres kvinner som er favoritter før møtet med Nederland.

– Det gir jo egentlig litt mening også. De gikk videre som gruppevinnere og startet turneringen enorm med å blåse Italia av banen, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Osnes påpeker at Frankrike hatt en nedadgående kurve etter åpningskampen med en sliteseier mot Belgia og uavgjort mot Island som avslutning på gruppespillet.

– Det gjør at jeg mener de ikke er så store favoritter og vi har sett på de andre EM-kvartfinalene at det har blitt tette og jevne kamper, sier kommentatoren.

– Nederland på sin side har måttet jobbe seg mer inn i turneringen og noen ganger kan det kanskje være en god måte å starte et mesterskap på i stedet for å blåse en motstander av banen i første kamp og deretter stagnere litt.

