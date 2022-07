Blir historiske: – Det føles litt surrealistisk

På søndag starter første utgave av Tour de France Femmes avec Zwift og der står det norske laget Uno-X på startstreken.

– Det føles litt surrealistisk faktisk. Vi tenker at det er et normalt ritt, men det er noe helt spesielt. Det er Tour de France, sier Uno-X-rytter Joscelin Lowden med et stort smil om munnen.

– Jeg tror det kommer til å bli litt emosjonelt. Bare man tenker på det så får man klump i halsen, legger 34-åringen til.

Se første etappe på TV 2 og TV 2 Play fra kl.13

Allerede syklet etappene

– Jeg har gleda meg til det her så lenge. Det at jeg er her og er klar til å sykle i morgen er helt fantastisk. Det er veldig artig at det er et ordentlig Tour de France som arrangeres og det er absolutt på tide, slår Anne Dorthe Ysland fast.

Ysland og lagvenninne Mie Bjørndal Ottestad har vært i Frankrike de to siste ukene for å finpusse formen - og teste alle etappene.

– Godt forberedt, ja, sier Ysland og ler.

– Det er veldig hardt. Jeg tenkte at frem til etappe seks så var det flatt, men det er det ikke. Det kommer til å bli et hardkjør fra starten og det er den sterkeste dama som står på toppen til slutt som vinner. Det er helt sikkert, sier 20-åringen mens hun beskriver etappene.

Har planen klar

Startskuddet går fra Eiffeltårnet og rytterne skal gjennom en etappe på 81.7 km.

– Det er en stor dag for kvinnesykling og det er stort å få være en del av det, sier lagvenninne Julie Leth.

– Vi er litt underdogs, men det gir gode muligheter for å skape sjanser og suksess, og ikke være bundet opp, forteller Leth.

Tour de France går over åtte etapper fra søndag til 31.juli. Første etappe avsluttes på Champs-Élysées i Paris kun et par timer før herrene sykler deres avslutningsritt.

– Vi har en spennende plan og planen ble lagt for noe dager siden. Vi har forberedt oss bra, så det kommer ikke til å bli en rolig og lett start. Vi er klare for å kjempe fra start og vise oss frem, slår Ysland fast.