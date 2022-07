Fotballryktene: – United kan glemme stjerne

Arsenal vil doble lønnen til gullkalven for å skremme City. Her er lørdagens fotballrykter!

Ajax-manager Alfred Schreuder er klar på at Antony skal bli i klubben til tross for interessen fra Manchester United denne sommeren, melder ESPN. United-manager Erik ten Hag har allerede hentet Lisandro Martinez fra gamleklubben denne sommeren.

Arsenal har tilbudt Bukayo Saka en langtidskontrakt som skal doble lønnen hans, skriver Mail. Dette gjør klubben blant annet for å fjerne interessen fra blant annet Manchester City.

Chelsea ser ut til å ha vunnet kampen Sevilla-stopper Jules Kounde i konkurranse med Barcelona. 23-åringen ser ut til å få en femårskontrakt på Stamford Bridge, melder Telegraph.

The Athletic rapporterer om at både Tottenham og Chelsea har gjort fremstøt til Newcastle om å hente Allan Saint-Maxime.

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at Jude Bellingham ikke er til salgs i sommer. Liverpool skal ha ha vært interessert i juni.

Barcelonas Memphis Depay ser ut til å takke nei til en overgang til Newcastle, skriver Sport.

Arsenal og Everton har takket nei til å signere Atletico Madrid-ving Thomas Lemar, rapporterer L'Equipe.

The Sun skriver at Newcastle, Everton og West Ham har blitt tilbudt Andrea Belotti. 28-åringen er klubbløs etter at kontrakten gikk ut med Torino.

Everton jakter forsterkninger, og har utpekt Wolves-forsvarer Leander Dendoncker som en spiller inn portene, skriver Fabrizio Romano.