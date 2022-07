Ødegaard om kapteinsrollen i Arsenal: – Hadde takket ja

Nordmannen sier at han skal bruke «sinne og skuffelse» fra sist sesong som drivstoff for den kommende Premier League-sesongen.

Det har lenge vært spekulert i om Ødegaard vil bli kaptein for den engelske storklubben etter at Alexandre Lacazette forlot klubben i sommer. Arsenal-manager Mikel Arteta har i tillegg uttalt seg positivt om det i flere intervjuer.

Ødegaard bar kapteinsbindet i flere kamper i avslutningen av sist sesong, og han har også vært kaptein i treningskampene så langt i sommer.

– Jeg er kaptein for landet mitt og det er en fin opplevelse, så jeg liker det. Jeg vet ikke noe om situasjonen her, det spørsmålet er for Mikel og klubben. Hvis han hadde spurt meg ville jeg selvfølgelig gjort det, sier Ødegaard til The Athletic.

Arsenal var lenge i kampen om mesterligaplass sist sesong, men en rekke med svake kamper i avslutningen gjorde at de havnet utenfor topp fire.

– Vi har snakket om sist sesong og hva vi må gjøre bedre. Jeg tror vi har veldig klare mål og en klar plan for å forbedre oss, sier den norske landslagskapteinen og legger til:

– Jeg tror vi har lært at vi må være skarpe i alle situasjoner i hver kamp. Denne ligaen er så tøff så du må være på ditt beste hver gang du spiller.

