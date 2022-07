Guardiola med gladmelding om Haaland: – Med mindre han faller ut av sengen

Manager Pep Guardiola bekrefter på en pressekonferanse natt til lørdag norsk tid at den norske stjernespissen får sine første minutter i treningskampen mot Bayern München natt til søndag.

– Med mindre det er noe galt på treningen i ettermiddag, eller han faller ut av sengen og brekker ankelen, så vil han spille mot Bayern, sier Guardiola.

– Kanskje han får mareritt. Jeg vet jo ikke. Forhåpentligvis ikke, legger City-manageren spøkefullt til.

Kampen mot Guardiolas gamleklubb er den første «soccer»-kampen noensinne som blir spilt på legendariske Lambeau Field, hjemmebanen til de firedoble Super Bowl-vinnerne Green Bay Packers.

Storstuen har plass til over 80.000 tilskuere og er utsolgt i anledning treningskampen mellom de europeiske gigantene.

De får dermed se Haaland i aksjon for City for første gang. Jærbuen trente ikke med laget i forrige uke fordi klubben har lagt opp et eget program for ham på grunn av en skade, men har trent for fullt siden søndag.